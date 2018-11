Eisbahnsaison auf dem Romanshorner Platz startet wieder

Die Eissaison geht wieder los: Am Freitag, 16. November. eröffnet die 350 Quadratmeter große Eislaufbahn auf dem Romanshorner Platz. Bis zum 13. Januar dauert das Eisvergnügen in dieser Saison. Das teilt das Stadtmarketing in einer Pressemitteilung mit.

Zum Start lockt die Eisbahn alle kleinen und großen Kufenfans mit einer verlockenden Aktion: Wer am Freitag, 16. November, um 14 Uhr in Verkleidung zum Eislaufen kommt, darf bis 15 Uhr gratis Schlittschuhlaufen und hat zusätzlich noch die Chance, eine Zehner-Eintrittskarte zu gewinnen. Die gibt es für die fantasievollste Verkleidung. Ob als Schneemann, Pinguin, Eisbär oder Eisprinzessin, bei der Verkleidung sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass das Kostüm auch als Verkleidung erkennbar ist und nicht nur die normale Winter- oder Skibekleidung angezogen wird.

Ein weiterer Höhepunkt der Eissaison ist die fünfte Stadtwerk am See Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen. Zwischen Montag, 26. November, und Freitag, 14. Dezember, wird der Titel unter den zahlreichen Hobbyteams ausgespielt. Bereits über 45 Teams haben sich angemeldet und noch ist die Anmeldung möglich. Alle Informationen dazu finden sich auf der Webseite der Eisbahn.

Wer seine Kufen wieder auf Vordermann bringen lassen will, der hat dazu am Sonntag, 9. Dezember, von 13 bis 16 Uhr an der Eisbahn die Gelegenheit. An diesem Tag ist Intersport aus dem Bodensee-Center vor Ort und schleift gegen eine Spende für „Häfler helfen“ die Kufen der mitgebrachten Schlittschuhe.

Für die hungrigen Eisläufer, aber auch die Zaungäste, die nur einen Blick aufs Eis werfen, gibt es an der Eisbahn wieder ein gastronomisches Angebot vom Team des V2O.

Die regulären Eislaufzeiten für Besucher sind Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Während der Weihnachtsferien öffnet die Eisbahn bereits um 10 Uhr. An den Feiertagen gelten Sonderöffnungszeiten. Beliebt war in den vergangenen Jahren das Eislaufen auch bei Schulen. Daher werden auch diese Eissaison für Schulklassen an Schultagen vormittags von 8 bis 12 Uhr nach vorheriger Anmeldung exklusive Sonderöffnungszeiten und Sonderpreise angeboten.