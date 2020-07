Einzigartige Schenkung fürs Dornier-Museum

Sensation für das Dornier-Museum: Nach Jahrzehnten ist die 1928 für die Dornier-Werke Altenrhein in Dienst gestellte MS Altenrhein an den Bodensee zurückgekehrt. In der Bodan-Werft in Kressbronn nach den Plänen von Dornier-Testpilot und -Einflieger Franz Zeno Diemer gebaut und seinerzeit mit einem 65 PS (48 kW) starken Sechs-Zylinder-Maybach-Motor ausgestattet, war sie Schleppboot für das legendäre Flugschiff Do X und wurde auch für Passagierfahrten zur Do X eingesetzt. Darüber hinaus durften Werftbesucher mit der MS Altenrhein fahren.

Julia Menzer kann ihr Glück fast nicht fassen. Voller Spannung wartet die Sammlungsleiterin und Kuratorin des Dornier-Museums auf die Ankunft des „Riesengeschenks“, die MS Altenrhein, in Friedrichshafen. Am 1. Oktober 2019 hatte eine E-Mail das Dornier-Museum erreicht. Die MS Altenrhein sei gestrandet und suche ein neues Abenteuer, schrieb der seinerzeitige Besitzer, ein Schweizer aus Riehen. Ende November vergangenen Jahres schickten die Museumsleute einen Bootsbauer zu dem Boot, das in Mühlhausen lag. Im Januar besichtigten Museumsdirektor David Dornier und Julia Menzer den Oldtimer. Schnell war klar: Dieses Boot muss an den Bodensee zurück. Der Schweizer signalisierte: Er würde die Altenrhein dem Museum schenken, obwohl es auch andere Interessenten gab. Doch zunächst hatte Corona das Sagen: Weil die Gegend um den Kanal, an dem die Altenrhein lag, ein Covid 19-Hotspot war, musste das Boot warten.

Auch Museumsdirektor David Dornier ist gespannt auf die Ankunft des 15 Meter langen und 2,8 Meter breiten Motorboots, das einen Tiefgang von maximal 1,53 Metern und eine Verdrängung von sieben Tonnen hat. Sein Großvater Claude Dornier hatte es in Auftrag gegeben, nach Erkenntnissen des mittlerweile verstorbenen Do X-Kenners Horrmann war Flugpionier Dornier an Bord der Altenrhein, als das Motorboot die Do X am 12. Juli 1929 zu ihrem Jungfernflug begleitete. Auf historischen Fotos ist zu sehen, wie die MS Altenrhein Passagiere zur Do X befördert. Wie das Boot mit dem schlanken Rumpf und dem hohen Bug unter dem Riesenschiff anlegt. Oder wie sie die gewaltige Do X schleppt – ein letztes Mal, bevor das Flugschiff nach Berlin ins Museum gebracht wird. „Jeder, dem ich von der Altenrhein erzählt habe, ist begeistert“, schwärmt David Dornier.

Dann, endlich, ist es so weit: Speditionschef Wieland Reher erreicht nach viereinhalb Stunden Fahrt mit seinem Lkw und dem nicht nur in Bootskreisen Aufsehen erregenden Boot, das sich auf einem Auflieger befindet, das Depot des Museums, wo er mit seiner wertvollen Fracht von einer rund zehnköpfigen Gruppe mit David Dornier an der Spitze sehnsüchtig erwartet wird. Ausgiebig und von allen Seiten wird das Boot begutachtet. Allen ist klar: Es muss von Grund auf saniert werden, um wieder im alten Glanz erstrahlen zu können.

„Das Fahrzeug ist als Backdeckkreuzer entworfen“, heißt es in den technischen Papieren. Und weiter: „Die Kajüte hat zwei Längssofas mit abnehmbaren Kissen und Seitenpolstern mit erstklassigem Bezug (…). An Backbord befindet sich in der Ecke ein Büffetschrank. Ferner ist ein Klapptisch aus Mahagoni vorhanden …“ Ob die bisherige Geschichte der Altenrhein vollständig rekonstruiert werden kann, ist ungewiss: Laut Motorboot-Kontrollkarte wurde das Boot 1940 bis 1944 stillgelegt. Ab 1948 waren die Flugzeug- und Fahrzeugwerke Altenrhein (FFA), Nachfolgerin der Dornier-Werke Altenrhein, Bootseigner. 1955 wurde die Altenrhein offenbar bei der Bergung eines vor Horn im Kanton St. Gallen in den Bodensee abgestürzten P-16-Prototyps der FFA eingesetzt. 1990 erbarmte sich ein Schiffsliebhaber der Altenrhein und begann, sie zu restaurieren. Jahre später wurden diese Arbeiten erfolgreich beendet. Bis vor fünf Jahren, heißt es im Dornier-Museum, sei das Boot in einem guten Zustand gewesen. Danach allerdings hat der Zahn der Zeit sichtbar an ihm genagt.

Mit beinahe unglaublicher Präzision schiebt Speditionschef Reher, der auch Segler ist, den Auflieger mit dem rund acht Tonnen schweren Boot Zentimeter um Zentimeter rückwärts in die schmale, schlauchartige Depot-Hofeinfahrt. Dort wird die Altenrhein von einem Kranwagen übernommen und auf einen Winterlagerwagen umgesetzt. Der wird an einen kleinen, von Rainer Petrowitz gesteuerten Schlepper gehängt und wieder mit viel Geduld und Zentimeter für Zentimeter durch eine für das Boot schmale Türöffnung in die Depothalle geschoben.

Am Rumpf müssen Beschläge und Fenster demontiert werden, die alte Farbe am Über- und Unterwasserschiff muss ebenfalls runter. Weitere Arbeiten: Rumpf ausrichten, defekte und fehlende Planken austauschen, alle Fugen mit Holzstäben ausleimen und verputzen, und, und, und. 2500 Stunden, so die Schätzung, werden erforderlich sein. Begonnen werden kann mit den Arbeiten voraussichtlich im Januar – dann wird das Schiff, das falsch gelagert worden war, wohl wieder in Form gebracht sein.

Bis dahin wird, das kündigt Museumsdirektor David Dornier an, extra für die MS Altenrhein ein Freundeskreis ins Leben gerufen. Mit der Unterstützung von engagierten Ehrenamtlichen soll das Schiff wieder in seinen Ursprungszustand versetzt werden. Bootsbauer Hans-Joachim Landolt von der Jacht- und Bootswerft Michelsen hat Respekt vor der Ingenieursleistung der damaligen Schiffsbauer. Der Experte fürs Restaurieren von Oldtimern ist von der Altenrhein begeistert. Er sagt: „Es ist eine tolle Aufgabe und gleichzeitig eine Herausforderung, dieses Boot zu restaurieren, so viel wie möglich von der alten Substanz zu erhalten.“ Zweifel am Gelingen des Vorhabens hat er nicht. „Sie wird wieder ein Schmuckstück werden. Das spüre ich.“

Und Museumsmitarbeiterin Julia Menzer? Sie ist froh und glücklich, dass das „Riesengeschenk“ in Friedrichshafen ist – der Schweizer hat Wort gehalten und das Boot, das für 20 Passagiere ausgelegt ist, dem Museum geschenkt. Langweilig wird es Menzer auf keinen Fall damit. Denn jetzt geht es ans Eingemachte.