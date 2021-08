Einzelne Wegabschnitte im Seewald gesperrt

Wie die Stadt mitteilt, beginnen am Mittwoch, 18. August, Pflegearbeiten im Seewald. Diese dauern voraussichtlich zwei Wochen. In dieser Zeit sind einzelne Wegabschnitte immer wieder vorübergehend gesperrt.

„Es müssen hauptsächlich Fichten gefällt werden, die vom Borkenkäfer befallen sind“, so Karin Beer, Revierleiterin des Stadtwaldes. Daneben seien bei den Stürmen Ende Juni einige Bäume in Schräglage geraten, welche nun entnommen werden müssen. Um den Wald zu stabilisieren und Pflanzungen unter dem schützenden Schirm von Altbäumen vorzubereiten, werden in ausgewählten Waldabschnitten ebenfalls Pflegemaßnahmen vorgenommen.

Die gesperrten Waldwege und die angrenzenden Waldflächen, in denen Bäume gefällt werden, dürfen aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden.