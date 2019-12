Eine liebgewordene Tradition ist die musikalische Einstimmung auf Weihnachten in der Adventszeit durch das Stadtorchester Friedrichshafen. Beliebt ist diese besinnliche Stunde in St. Nikolaus bei den Musikern auch deshalb, weil sich einzelne Register in Gruppen vorstellen können. In diesem Jahr findet das Konzert am Samstag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr.

Dieses Jahr werden die zahlreichen Klarinetten, also B-Klarinetten, Alt- und Bassklarinetten, die bekannte „Schlittenfahrt“ von Leroy Anderson zu Gehör bringen. Mit „Have yourself a merry little Christmas“ interpretiert die Horngruppe den populären Song von Bing Crosby.

Kantor Nikolai Gersak hat für seinen Beitrag drei Choralvorspiele zu „Nun komm der Heiden Heiland“ von Johann Sebastian Bach herausgesucht. Die Programmauswahl für ein Adventskonzert, die Pauken und Trompeten sollten dem Weihnachtsfest vorbehalten sein, ist gar nicht so einfach, wie MD Pietro Sarno in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ betont. Außerdem laufen bereits die Proben für den großen Auftritt im Januar beim Internationalen Blasmusikkongress in Ulm für das Galakonzert mit Thomas Doss und Tenor Klaus Florian Vogt.

Fündig wurde Sarno bei der Musik zu dem Märchenfilm mit Kultstatus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Auch sein Lieblingskomponist Eric Whitacre wird mit einem Wiegenlied vertreten sein. Etwas verträumt wird dann sicherlich der „Little Drummer Boy“ in der Bolero-Fassung. Im berührenden Benedictus aus der Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins übernimmt Frank Naulin das Euphonium-Solo. Das zarte „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ und das erwartungsvolle „Macht hoch die Tür“ werden zum Schluss erklingen. Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Kinderhospiz St. Nikolaus zugute. Das Stadtorchester bedankt sich beim Seehasen-Fanfarenzug für die freundliche Unterstützung.