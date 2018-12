Einstimmig: Häfler Räte billigen Museumskonzept

Vorweihnachtliche Einigkeit im Häfler Gemeinderat: Ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung haben die Räte die vom Rathaus vorgelegten Eckpunkte für das Museumskonzept 2035 gebilligt.

Es mussten zusätzliche Stühle in den Ratssaal gebrachten werden, so groß war am Montagabend das Interesse am Tagesordnungspunkt Museumskonzept – bei Mitarbeitern, Maybächlern, anderen Bürgern. Einen Schlagabtausch erlebten sie nicht, statt dessen große Einigkeit: Ja zur Erweiterung von Zeppelin- und Schulmuseum, Ja zu den beiden bestehenden Standorten, Ja zum schrittweisen Vorgehen (auch mit Blick auf die Kosten), Ja zum eigenen Haus für die Kunst am Seeufer, Ja zum Ansatz, Industrie- und Stadtgeschichte an einer Stelle und aus einem Guß unter der Federführung von Rat, Rathaus und Zeppelin-Museum zu präsentieren. Die Stadtverwaltung muss jetzt die geplanten Erweiterungen in ein städtebauliches Konzept packen, Ausstellungs- und Flächenpläne erarbeiten und eine Kostenbetrachtung anstellen.

Keine Kostenschätzung

Letztere gab’s in der Sitzung nicht mal im Ansatz. Bei einem Pressegespräch hatte Oberbürgermeister Andreas Brand von einer Erweiterung des 3800 Quadratmeter großen Zeppelin-Museums um bis zu 7000 Quadratmeter gesprochen. Und erwähnt, dass im Museumsneubau Quadratmeterpreise von 6000 Euro aufwärts üblich seien. Beide Zahlen multipliziert ergibt eine Summe von 42 Millionen Euro. Keine seriöse Kostenschätzung, aber vielleicht ein Anhaltspunkt zur Größenordnung des Projektes, das ja laut seines Titels bis 2035 abgeschlossen sein soll.

Nur an einer Stelle geriet OB Brand in Wallung, nämlich als SPD-Stadtrat Heinz Tautkus eher humorvoll daran erinnerte, dass ambitionierte Pläne wie das Museumskonzept erst möglich seien durch die deutliche Anhebung der Dividenden, die die Stiftungsunternehmen ZF und Zeppelin GmbH an ihren Gesellschafter, die Zeppelin-Stiftung, zu entrichten haben. „Wir haben die Dividenden nicht erhöht, um dieses Projekt zu finanzieren“, sagte Brand. Ziel sei es gewesen, die Stiftung auf breitere Beine zu stellen, sie krisenfest zu machen. Der Schritt ermögliche die dauerhafte Erfüllung des Stiftungszwecks. Auch das Museumskonzept werde sich in den üblichen Haushaltsprozess einreihen.

Zu Beginn hatte der OB die Leitfrage gestellt: „Wie viel Museum und wie viele Museen in städtischer Trägerschaft können und wollen wir uns dauerhaft leisten?“ Er erinnerte daran, dass das Zeppelin-Museum seit seiner Gründung 6,1 Millionen Besucher gezählt habe, 240000 im Jahr, aber auch daran, dass viele Kunstwerke im Depot liegen und die Stadt- und Industriegeschichte zu wenig beleuchtet sei. Auch beim Schulmuseum bestehe räumlicher und konzeptioneller Handlungsbedarf. Dort, in der Villa Riss, könnte man schon 2021 erste Ergebnisse der am Montag beschlossenen Eckpunkte sehen. Das Kunsthaus am See könnte 2023 seine Pforten öffnen.

Kunstverein unberührt

Auf Nachfrage von Regine Ankermann (Grüne) stellte Brand klar, dass der Kunstverein in seiner Arbeit nicht beeinträchtigt werden soll. Ihr Fraktionskollege Gerhard Leiprecht wollte wissen, ob eine Verlegung des Busbahnhofs nach Norden dessen Funktionalität nicht beeinträchtige. Nach heutigem Kenntnisstand nicht, so der OB. Für die Einhaltung verlässlicher Taktzeiten sei es sogar gut, wenn die Haltestellen näher an der Eckenerstraße lägen.

Das sagen die Räte zum Konzept

Viele Ideen, kein grundsätzlicher Widerspruch: Die Häfler Ratsfraktionen haben sich hinter das Museumskonzept gestellt.

Achim Brotzer, Vorsitzender der CDU-Fraktion, ging zunächst auf den Wirbel ein, den die Pressekonferenz der Stadt zum Museumskonzept am vergangenen Donnerstag und die Berichterstattung der Schwäbischen Zeitung darüber vor allem im Internet ausgelöst hatten. Dabei sei immer wieder die Frage nach den Kosten gestellt worden. Dass man über ein echtes Zukunftsprojekt berate, sei fast völlig untergegangen. Auch deswegen forderte Brotzer die finanzielle Leistbarkeit stets im Blick zu behalten. Er sprach sich wie Redner aller Fraktionen für die beiden traditionellen Museumsstandorte und zeitnahe Bürgerbeteiligung aus. Er hoffe, dass die Gespräche mit der Familie Dornier zum Erfolg führen, so Brotzer, auch wenn man bisweilen das Gefühl habe, dass dieses privat geführte Museum mit hektischer Crew und zeitweise ohne Kapitän auf der Brücke in unruhigem Fahrwasser unterwegs sei.

Dagmar Hoehne (Freie Wähler) erinnerte daran, dass Besucher heutzutage ganz andere Erwartungen an ein Museum haben als noch vor einigen Jahren. Sie wollten partizipieren und interagieren. Die Einbeziehung von Pionieren der Häfler Industriegeschichte wie Dornier und Maybach begrüßte sie. Man könne die entsprechenden Familien und Freundeskreise über Beiräte einbinden. Wichtig sei aber, dass die Stadt und die Leitung des Hauses die Inhalte, die im Zeppelin-Museum gezeigt werden, nicht aus der Hand gäben. Der Blick aufs Ganze müsse Priorität haben, keine Einzelinteressen. Die Umsetzung des Konzepts in mehreren Schritten sei gut und sinnvoll. Man könne so „das Machbare vom Wünschenswerten unterscheiden“. Hoehne regte an, dass der Rat einmal pro Quartal über die Fortschritte der Museumsplanung informiert werden sollte.

Heinz Tautkus (SPD) sagte, dass das Museumskonzept nach seiner Umsetzung „mit Fug und Recht das Attribut historisch“ tragen werde. Natürlich frage sich der ein oder andere, ob sich der Aufwand lohnt. Schließlich genieße das Zeppelin-Museum heute schon Weltruhm. Wenn es aber gelinge, mit der Erweiterungden Blick auf den Menschen und auf Gegenwart und Zukunft zu richten, sei der Schritt absolut richtig. Tautkus forderte, den Bereich Industrie- und Stadtgeschichte um die Sozialgeschichte zu erweitern. Maybach, Dornier und andere Pioniere seien wichtig, dürften aber „keine eigenständigen Häuser werden“. Er regte an, das Kunsthaus und den Querriegel zwischen den beiden Ausstellungsflächen beim Hafenbahnhof zeitgleich zu bauen, und verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass Friedrichshafen irgendwann Zugriff aufs Werftgelände bekomme.

Gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung sei es wichtig, dass die Menschen selbst ins Museum gehen, um sich ein Bild zu machen, sagte Regine Ankermann von den Grünen. Damit das gelinge, brauche das Zeppelin-Museum nicht nur Platz, sondern auch gutes Personal, an dem man nicht sparen dürfe. Ankermann lobte in ihrer Rede ausdrücklich, dass das städtische Konzept komplett unabhängig von Dornier- und geplantem „Landshut“-Museum sei.

Sylvia Hiß-Petrowitz (Fraktionsgemeinschaft ÖDP/parteilos) mahnte, dass man die Kosten nicht außer Acht lassen dürfe. Sie schlug vor, den Busbahnhof am Romanshorner Platz zu belassen, wo er ist, und eine Museumserweiterung unter maximaler Höhenausnutzung darüber zu planen. Ein vergleichbarer Knoten an der Münchner Hackerbrücke sei vierstöckig überbaut.

Gaby Lamparsky (FDP) gab zu bedenken, dass mit dem Bau eines eigenen Kunsthauses das Konzept aufgegeben werde, wonach im Zeppelin-Museum Technik und Kunst unter einem Dach zu finden sind. Auch sie sprach sich dafür aus, den Querriegel für den Schwerpunkt Industrie möglichst rasch zu bauen.