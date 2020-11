Einschulungsuntersuchung fällt im Bodenseekreis wegen Corona weitgehend aus

Von Deutsche Presse-Agentur und Jens Marx

Chris Nikic streckte die Hände in den dunklen Nachthimmel von Panama City Beach und genoss die vier magischen Worte: „You are an Ironman.“

Im Ziel nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen fiel er seinem Trainer und Guide Dan Grieb in die Arme.

Nach fast 17 Stunden hatte sich der 21-Jährige in Florida seinen Traum erfüllt und nach Veranstalterangaben als erster Sportler mit einem Down-Syndrom einen Ironman geschafft.