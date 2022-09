Einmal um den ganzen Bodensee: Apnoetaucher plagt sich durch eiskaltes Wasser

Am Samstag, 1. Oktober, soll es soweit sein: Dann hat der Freiburger Apnoetaucher Nik Lindner sein Projekt „Den Bodensee einmal schwimmend umrunden“ hoffentlich erfolgreich abgeschlossen. Voraussichtlich mehr als 170 Kilometer reine Schwimmstrecke hat er dann in den Knochen, wie Lindner in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Begonnen hat das ambitionierte Projekt am 12. September bei strahlendem Sonnenschein und noch höheren Temperaturen in Romanshorn.

Zelt und Schlafsack zieht Lindner in einer wasserdichten Tasche hinter sich her. (Foto: Matthias Siebert)

Bei Regen, Böen und eiskaltem Wasser plagt sich der 47-Jährige derzeit im Rheindelta bei Rohrschach ab und wird am Samstag, 1. Oktober, gegen 12 Uhr wieder in Romanshorn erwartet. Nikolay „Nik“ Linder ist dabei selbständig und ohne Support unterwegs. Alles was er braucht, inklusive Zelt und Schlafsack, zieht er in einer wasserdichten Tasche hinter sich her.