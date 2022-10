Schwimmende Bodensee-Umrundung geschafft: Nik Linder stellt Weltrekord auf

Nik Linder hat es geschafft. Er hat als erster ohne Unterstützung den Bodensee schwimmend umrundet und damit einen Weltrekord aufgestellt. Los ging es am 12. September in Romanshorn, am Samstag, 1. Oktober, kam er am Ausgangspunkt wieder an.

Dazwischen liegen 174, 1 Kilometer, die er alleine schwimmend in Etappen zurückgelegt hat. Mit im Schlepptau: eine wasserdichte Tasche mit Zelt und Schlafsack, die dem 47-Jährigen zugleich als Sicherheitsboje und Markierung diente.

Idee entstand während der Corona-Pandemie

Die Organisation Record Holders Republic stellte ihm den Rekord aus, nachdem sie seine GPS-Daten ausgewertet hatte, berichtet Nik Linder auf Nachfrage. Record Holders Republic beschreibt Linder als eine dem Guinness Buch der Rekorde ähnliche Organisation, die sich jedoch stärker auf individuelle und sportliche Leistungen konzentriere.

Die Idee zur Bodensee-Umrundung sei ihm während der Corona-Pandemie gekommen, sagt Linder, der in der Nähe von Freiburg wohnt. Erst nachdem er sich einige Zeit damit befasst hatte, habe er festgestellt, dass noch niemand den Bodensee komplett umschwommen habe – zumindest sei niemand bekannt. „Den Rekord aufzustellen war nicht ausschlaggebend, aber ein großer Motivator.“