Hand in Hand mit den Profis vom VfB Stuttgart – Wir verlosen Plätze als Einlaufkind

Beim ersten Testspiel des VfB Stuttgart in Friedrichshafen sind viele Kinder schon in den Genuss gekommen: Sie durften am vergangenen Samstag mit den beiden Mannschaften, Stuttgart und dem FC Zürich, ins Zeppelinstadion einlaufen.

Diesen Traum erfüllte den Kindern unter anderem die „Schwäbische Zeitung“, die zusammen mit dem VfB Friedrichshafen Plätze für Einlaufkinder verloste. Selbiges geschieht nun auch beim nächsten Stuttgarter Test gegen den FC Brentford am kommenden Samstag um 15 Uhr.

An der Hand der Profis dürfen größtenteils wieder Nachwuchsfußballer des VfB Friedrichshafen einlaufen. Doch auch Kinder, die nicht bei den Häflern in der Jugend spielen, haben eine Chance. Die „Schwäbische Zeitung“ und der VfB Friedrichshafen verlosen vier Plätze für Einlaufkinder, die zwischen neun und zehn Jahre alt sein dürfen. Pro Kind darf ein Erwachsener kostenlos mit ins Zeppelinstadion.

Hand in Hand mit den Profis vom VfB ins Zeppelinstadion. Die Schwäbische Zeitung und der VfB Friedrichshafen suchen Einlaufkinder fürs nächste Testspiel gegen den FC Brentford. (Foto: Günter Kram)

Wer sich also immer schon gewünscht hat, neben einem Fußballprofi auf den Rasen laufen zu dürfen, kann das am Samstag erleben. Vielleicht besteht sogar die Möglichkeit, mit den beiden Stuttgarter Neuzugängen Josha Vagnoman und Juan José Perea aufs Feld zu kommen.

Um zu gewinnen, muss ein Erziehungsberechtigter eine Mail mit dem Stichwort „Einlaufkind – Brentford“ bis Mittwoch, 16 Uhr, an die E-Mail-Adresse redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt die Adresse, den Namen des Kindes sowie das Alter angeben. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.