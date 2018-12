Einkaufswelt Theurich zieht in ehemaligen Baur & Schlegel

Neuvermietung in der Goldschmiedstraße: Das Unternehmen Theurich, das Wohnaccessoires, Mode, Taschen, Lifestyle- und Geschenkartikel, Schreib- und Spielwaren anbietet, zieht in die Ladenräume des ehemaligen Sporthauses Baur & Schlegel ein. Das bestätigt Geschäftsführer Gerd Theurich im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Mit der Erschließung von Friedrichshafen als neuen Standort wolle das Unternehmen an seine vor drei Jahren begonnene Expansion anknüpfen. „Damals haben wir ein Haus in Immenstaad eröffnet – zusätzlich zu den beiden Geschäften, die wir in Meersburg haben“, sagt Theurich. Nun habe sich die Möglichkeit ergeben, auch ein Haus in Friedrichshafen zu eröffnen.

Umbau beginnt im Januar

Leiten wird dieses Marc Theurich, der Sohn des Geschäftsinhabers. „Ich freue mich schon sehr darauf. Es ist eine tolle Herausforderung, zumal es in Friedrichshafen ein Sortiment in einer Form, wie wir es führen, bisher noch nicht gibt“, sagt er. „Ich hoffe sehr, dass das Konzept angenommen wird.“

Im Januar sollen die Umbauarbeiten in den leer stehenden Räumen beginnen. Laut den Geschäftsleitern gibt es „noch einiges zu renovieren.“

Am 14. März wird das neue Haus auf vier von fünf verfügbaren Stockwerken eröffnet, derzeit wird noch nach Mitarbeitern in den Bereichen Verkauf, Service und Kasse gesucht. Interessenten können sich auf der Webseite des Unternehmens melden.

Das Stadtmarketing in Friedrichshafen drückt seine Freude darüber aus, dass eines der größten Geschäftsgebäude in der Innenstadt neu vermietet wird. „Wir sind sehr froh darüber“, sagt Geschäftsführer Thomas Goldschmidt. Zudem sei es toll, dass mit Theurich ein Familienunternehmen aus der Region in die Goldschmiedstraße einziehe. „Das hat für uns eine große Bedeutung.“

Die Einkaufswelt Theurich ist nicht nur ein lokaler, sondern auch alteingesessener Akteur in der Region. Die beiden Filialen in Meersburg gibt es bereits seit über 50 Jahren.

Wechsel in der Geschäftsführung

Mit der Eröffnung des neuen Hauses in Friedrichshafen soll laut Gerd Theurich ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft des Unternehmens getan werden. In zwei bis drei Jahren möchte sich der Geschäftsinhaber aus der Firmenleitung zurückziehen und sie seinem Sohn überlassen.

Ein Rückzug aus der Unternehmensleitung war auch der Grund, weshalb der vorherige Mieter der Ladenräume, das Sporthaus Baur & Schlegel, sein Geschäft in der Goldschmiedstraße nach 154 Jahren aufgab. Ende August schloss das Fachgeschäft, weil Inhaber Walter Ammemann endlich seinen Ruhestand genießen wollte, wie er damals gegenüber der Schwäbischen Zeitung sagte. „Ich bin schon seit einigen Jahren im Rentenalter und arbeite immer noch. Aber jetzt ist es genug.“

Bei vielen Häflern sorgte die Schließung des Traditionsunternehmens für Wehmut. Und trotz guter Lage, großer Verkaufsfläche und vergleichsweise günstiger Miete standen auch potenzielle Nachfolger für Baur & Schlegel anfangs nicht gerade Schlange.

Nun ist ein Nachmieter gefunden. Ob die Neueröffnung der Einkaufswelt Theurich bei den Häflern für ebenso große Emotionen sorgen wird wie die Schließung von Baur & Schlegel, bleibt abzuwarten.