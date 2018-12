Einige Lichtblicke beim Nachwuchs des VfB-Badminton

Beim zweiten Bezirksranglistenturnier hat der Badmintonnachwuchs des VfB Friedrichshafen vor heimischer Kulisse einige Podiumsplätze ergattert. Dennoch zieht VfB-Trainer Jan Boyde eine eher durchwachsene Bilanz – mit einigen Lichtblicken und einem großen Entwicklungspotenzial.

Im Jungeneinzel U13 erreichten Julian Neumann und Mark-Christopher (MC) Aul jeweils das Viertelfinale. Julian gewann seine beiden Folgespiele und erreichte einen gutenfünften Platz. MC hatte etwas Pech, konnte sich am Ende aber um einen Platz verbessern und belegte Rang acht. Anton Jahnel musste nach der Vorrunde verletzungsbedingt aufgeben und wurde Zwölfter. Im Jungendoppel U13 hieß es am Ende Platz sieben für MC Aul an der Seite von Sachin Mandi und erneut Platz fünf für Julian Neumann zusammen mit Julian Harter (TuS Metzingen).

Im Jungeneinzel U15 erreichte Marius Hillebrand erfolgreich das Halbfinale, musste sich hier jedoch in zwei Gewinnsätzen dem späteren Sieger Janne Straub von der SpVgg. Mössingen geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei behielt Arkhip Emmerich vom TSV Gomaringen die Nase vorn. Das Jungendoppel U15 startete für Marius an der Seite von Daniar Kenschekeew (TSV Altshausen) mit zwei Siegen. Im Halbfinale war dann allerdings abermals kein Vorbeikommen an Janne Straub zusammen mit Philipp Kreth. Im Spiel um Platz drei behielten Marius und Daniar in einem packenden Dreisatzmatch die Oberhand und siegten.

Emely Wellner hatte im Mädcheneinzel U15 etwas Lospech und musste am Ende mit dem vorletzten Rang Vorlieb nehmen. Im Mädchendoppel an der Seite von Linda Woerner (Heidenheimer SB) verlief es für Emely etwas vielversprechender – Platz sieben im Abschlusstableau.

Gleich vier Starter gingen in der Altersklasse U17 für den VfB ins Rennen. Am erfolgreichsten war am Ende Adrian Fichtner, der im Spiel um Platz 5/6 denkbar knapp gegen Luca Lenz mit 22:20 und 21:18 verlor. Linus Zwetschke belegte Platz elf und Xaver Müller Platz 13. Im Jungendoppel U17 schafften Adrian Fichtner und Frederic Loeser den Sprung aufs Podest und wurden guter Vierter.

Bei den Mädchen U19 wurde Vanessa Abt Achte. Im Mädchendoppel U19 bestätigte sie an der Seite von Ramona Schmid (TG Bad Waldsee) ihren sechsten Setzplatz.