Eingeschränkter Fahrplan auf der Südbahn könnte bis zum Ende der Sommerferien dauern

Seit Montag, 8. August, gilt auf der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen unter der Woche ein reduzierter Fahrplan. Vor allem Interregio-Express-Züge sind davon betroffen, aber auch Regionalbahnen zwischen Ulm und Biberach oder Laupheim. Vergangene Woche hieß es seitens der Bahn, die Einschränkungen würden zunächst zwei Wochen gelten.

Auf der Homepage der Deutschen Bahn ist allerdings die Information zu finden, dass der eingeschränkte Fahrplan bis zum 11. September dauert. Man habe sich im Sinne der Verlässlichkeit für die Angabe dieses Zeitraums – bis zum Ende der Sommerferien – entschieden, sagt eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage. „Wir werden aber im Zweiwochenrhythmus überprüfen, ob man die Kapazitäten wieder aufstocken kann.“

Gründe für den eingeschränkten Fahrplan

Auf mehreren Strecken in Baden-Württemberg kommt es derzeit zu Einschränkungen. Grund dafür seien viele Ausfälle kranker Mitarbeiter, Bauarbeiten und hitzebedingte Materialschäden, hatte das Verkehrsministerium vergangene Woche mitgeteilt. Auf der Strecke Ulm-Friedrichshafen seien vor allem fehlende Fahrzeuge der Grund für die Ausdünnung, so die Bahn-Sprecherin. Das könne sowohl am Krankenstand in den Werkstätten als auch an technischen Defekten liegen.