Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße in Friedrichshafen beschädigt. Am Sicherheitsglas der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, so die Polizei.

Der Polizeiposten Altstadt ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 36 14 20 entgegen.