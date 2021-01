Eingangstestung in Pflegeheimen: Nun rückt die Bundeswehr an

Die Bundeswehr wird auch im Bodenseekreis beim Infektionsschutz zum Einsatz kommen. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, ist geplant, dass 15 Soldaten der Panzerpionierkompanie 550 der deutsch-französischen Brigade aus Stetten am Kalten Markt zunächst drei Wochen lang die Corona-Schnelltests an den Eingängen von 16 Pflegeheimen durchführen.

So soll das Pflegepersonal vor Ort entlastet werden, denn in vielen Einrichtungen gibt es infektions- oder quarantänebedingt bereits spürbare Personalengpässe. Koordiniert wird der Einsatz im Landratsamt durch Feldwebel Daniel Hele vom Kreisverbindungskommando gemeinsam mit der Heimaufsicht des Sozialamts.

Landrat Lothar Wölfle und Krisenstabsleiter Christoph Keckeisen begrüßten Feldwebel Hele am Mittwoch im Landratsamt und bedankten sich schon im Voraus bei den Bundeswehrangehörigen, heißt es weiter. Die Männer aus der Truppe machen zunächst selbst einen Corona-Test und erhalten eine Schulung durch das DRK.

Ab Freitag, 29. Januar, sollen sie dann die Arbeit an den 16 Einsatzorten aufnehmen.

Das Landratsamt hatte am Montag die Unterstützung der Bundeswehr angefordert, nachdem bei den vollstationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis der Bedarf abgefragt wurde. Alle 16 Einrichtungen, die Bedarf angemeldeten hatten, bekommen nun die gewünschte Unterstützung. Die Kreisverwaltung organisiert hierfür die Unterbringung und Verpflegung sowie den Transport der Soldaten.

Das sind die Einsatzorte:

Karl-Olga-Haus, Friedrichshafen

Franziskuszentrum, Friedrichshafen

Wilhelm-Maybach-Stift, Friedrichshafen

Haus der Pflege St. Martin, Friedrichshafen

Haus der Pflege St. Josef, Meckenbeuren-Brochenzell

Haus der Pflege St. Raphael, Oberteuringen

Haus der Pflege St. Vinzenz Pallotti, Immenstaad

Haus der Pflege St. Iris, Eriskirch

Haus der Pflege St. Johann, Tettnang

Hospital zum Heiligen Geist, Langenargen

St. Pirmin, Meckenbeuren-Liebenau

Pflegeheim St. Franziskus, Markdorf

Alten- und Pflegeheim Wespach, Salem

Haus der Pflege Dr. Albert Moll, Tettnang

St. Nikolaus, Owingen

Dr. Zimmermann Stift, Meersburg