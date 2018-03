Einfach nur wau: Arielle ist der schönste Hund

Eigentlich wollte Fabio Woitschek gar nicht teilnehmen, seine Mutter hat ihn und seinen Hund spontan bei einem Wettbewerb der Messe „Mein Hund“ in Ravensburg angemeldet. Die Entscheidung bei der Kategorie „Dreamteam“ mitzumachen, war jedoch ein voller Erfolg: Fabio Woitschek und seine Papillon-Hündin Arielle von der Edelruh holten sich den ersten Platz.

Ein Casting am Samstag, die zweite Runde am Sonntag, der Recall am selben Tag und dann nochmal vor die Jury: Die eigentliche Aufgabe der Kategorie „Dreamteam“ war Auf- und Ablaufen. Dabei ging es vor allem darum, wie die Hündin sich bewegte und mit ihrem Herrchen harmonierte. Das Ganze sollte möglichst elegant aussehen. Das Besondere an Arielle sind aber auch ihre Farben: Viele Hunde dieser Rasse seien eher gepunktet oder gefleckt, doch Ariellles Fells ist zu einem großen Teil weiß und ihr Kopf auffallend braun. Ansonsten sei sie total lieb, aber talentlos, fügt Fabio Woitschek noch lachend hinzu.

Das Besondere an Papillons sei die Seltenheit der Rasse. Durch ihre namensgebenden großen Ohren und den „gigantischen Schweif“ sehen sie außergewöhnlich und vor allem schön aus, meint der stolze Besitzer. Für Arielles Schönheit und natürlich Gesundheit tut ihr Besitzer auch einiges. Dazu gehört das richtige Futter, reichhaltig an Omega-3-Fettsäuren, was gut für das Fell sei, mindestens ein Mal pro Tag soll der Papillon gebürstet und auch die Krallen müssen regelmäßig gespitzt werden.

Der Einsatz hat sich gelohnt: Fabio Woitschek und Arielle von der Edelruh verließen den Wettbewerb mit der Medaille für den schönsten Hund.