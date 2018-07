Mit der Dankeschön-Aktion für pflegende Angehörige bedankt sich die Stadt Friedrichshafen bei allen Menschen, die eine Pflegeaufgabe übernommen haben. Mit dem Friedrichshafener Geschenkgutschein sollen sich Pflegende, die in dieser Aufgabe oft alles geben, eine kleine Auszeit vom Alltag gönnen können, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Pflege kranker Menschen ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Die Leistung der Menschen, die diese Aufgaben tagtäglich übernehmen, kann deshalb nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Sie haben dafür ein großes Dankeschön verdient“, so Yalcin Bayraktar, Leiter des Amtes für Soziales, Familie und Jugend.

Der Friedrichshafener Geschenkgutschein kann in zahlreichen Friedrichshafener Geschäften, Restaurants, Apotheken und so weiter oder an der Vorverkaufskasse des Graf-Zeppelin-Hauses eingelöst werden. „Jeder pflegende Angehörige hat andere Interessen und eigene Vorlieben, für die er den Gutschein einsetzen kann“, so Bayraktar. Gedankt werden soll jeder Person, die einen in Friedrichshafen gemeldeten Menschen regelmäßig und über einen längeren Zeitraum pflegt. Der Friedrichshafener Geschenkgutschein kann bis 20. August im Amt für Soziales, Familie und Jugend im Rathaus am Adenauerplatz 1, 4. Obergeschoss, Zimmer 4.15, sowie bei verschiedenen Institutionen und ambulanten Pflegediensten erbeten werden.

Die Anforderung des Friedrichshafener Geschenkgutscheins kann entweder per Post an die Stadt Friedrichshafen, Amt für Soziales, Familie und Jugend, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen geschickt oder persönlich im Rathaus oder bei den Ortsverwaltungen abgegeben werden. Es ist lediglich notwendig, eine Kopie des Bescheids der Pflegekasse über die Einstufung des Pflegegrades beizulegen.

Folgende Institutionen und ambulanten Pflegedienste nehmen die ausgefüllten Anmeldungen der pflegenden Angehörigen entgegen, bestätigen die Pflegebedürftigkeit und leiten diese an die Stadt Friedrichshafen weiter. Dies sind die Arbeiterwohlfahrt, die evangelische Diakoniestation, die katholische Sozialstation, der Mobile Dienst des Königin-Paulinen-Stifts, der Pflegedienst Christ, der Pflegedienst des Malteser Hilfsdienstes, die Sozialstation Linzgau, die Sozialstation St. Anna sowie die Tagespflege-Einrichtungen Franziskuszentrum, Gustav-Werner-Stift, Königin Paulinenstift und Wilhelm-Maybach-Stift.