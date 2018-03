Einfach mal überraschen lassen

Über Nacht ist die Veranstaltungskultur verschwunden. Es gibt keine Konzerte mehr, keine Lesungen, keinen Tanz. Auch nicht im Internet und im Fernsehen. Was wäre dann? Es wäre das Ende eines Überangebots. Kultur wäre eine knappe Ressource, die aus dem Nichts erst wieder erwirtschaftet werden müsste. In Festtagsreden wird gerne lang über die Rolle des Kulturlebens geredet. Nur hat das für uns kaum noch Bedeutung, anders als für Menschen, die unter den Nazis noch die Gleichschaltung erlebt haben. Es gab nach dem Jahr 1945 einen Hunger nach Kultur, wie man ihn sich noch in den Jahren der Weimarer Republik nicht vorstellen konnte. Von diesem Hunger sind wir weit entfernt, weil uns zu vieles vorgesetzt wird.

Gemessen an ihrer Größe ist die Stadt Freidrichshafen mit einer unglaublichen Fülle hochkarätiger Kulturveranstaltungen gesegnet. Wir haben ein Metropolen-Programm und wir haben uns daran gewöhnt. In vielen Programmsparten begegnet man immer dem selben Publikum, was nicht nur daran liegt, dass man mit ihnen eben dasselbe Abo teilt. Es liegt auch an unseren Interessen, die wir genau zu kennen glauben. Jazz? Ist nichts für mich. So gehen wir an ganzen Kulturbereichen vorbei, weil sie unter einem festen Schlagwort stattfinden, von dem wir so unsere Vorstellungen haben. Bei diesen Vorstellungen belassen wir es, zumal es uns ja auch an nichts fehlt, die Tage ohnehin vollgestopft sind und das Monatsgehalt endlich ist.

Wenn wir bezahlen müssen, mögen wir keine Überraschungen, sondern wollen wissen, was wir dafür bekommen. Weiter als zur Bestätigung unserer Vorstellungen bringt uns das aber nicht. Dass diese Vorstellungen gerade in Bereichen, die uns weniger lieb sind, schwammig und recht ahnungslos bleiben, gestehen wir gern ein. Wer beschäftigt sich schon näher mit Dingen, mit denen er nichts anfangen kann?

Umgekehrt gefragt: Wie wäre es, sich gerade deshalb einmal im Monat selbst zu überraschen - mit dem Besuch einer Kulturveranstaltung, von der es genügt, dass sie in der Ankündigung "irgendwie interessant" klingt? Vielleicht hilft es der Motivation, wenn man sich vor Augen führt, dass die Kartenpreise in Friedrichshafen stark subventioniert sind. Hier erlebt man Künstler, die anderswo das Doppelte des Eintritts verlangen und dort trotzdem oft ein größeres Publikum erreichen. Im Bereich des Jazz zum Beispiel, den so viele nicht mögen. Regelmäßig spielen im Casino für wenig Geld internationale Stars vor nicht mehr als 150 Leuten. Das liegt auch am Image, mit dem der Jazz sich plagt. In Wirklichkeit passt er längst nicht mehr in die Schublade, aus der schräger Bebop tönt.

Tatsächlich ist Jazz heute so vielfältig, dass er in keine Schublade mehr passt. Mit fast jedem Konzert entdeckt man diese Musik neu. An diesem Donnerstag, 22. März, besteht dazu wieder Gelegenheit: Um 20 Uhr spielt im Casino Wallace Roney. Miles Davis bezeichnete den Trompeter als seinen veritablen Nachfolger. Klingt das nicht "irgendwie interessent"? Es würde schon genügen.