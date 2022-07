„Eines meiner besten Rennen“: Sascha Weber glänzt beim Engadin Bike-Giro

Sascha Weber vom Team Trek-Vaude aus Friedrichshafen und dem Ötztal hat beim dreitägigen Etappenrennen der Mountainbiker, dem Engadin Bike-Giro rund um Sankt Moritz, wieder einmal seine Klasse gezeigt. Er konnte sich in jeder Etappe auf dem Podium platzieren.

Trotz eines platten Reifens am ersten Tag schaffte es Weber, am Ende den zweiten Platz, hinter dem amtierenden Weltmeister Andreas Seewald, zu erreichen. „Das war eines meiner besten Rennen und ich fühle mich sehr gut in Form. Schade mit dem technischen Defekt am ersten Tag, aber ich habe nie aufgegeben und wurde am Ende belohnt“, wird Weber in der Trek-Vaude-Mitteilung zitiert. „Ich bin happy mit der Platzierung und dass nur der Weltmeister schneller war.“

Luisa Daubermann mit starker Aufholjagd

Luisa Daubermann, Tamara Wiedmann und Mario Bair starteten bei der U23-Europameisterschaft im Cross-Country in Anadia (Portugal) für ihre Nationalmannschaften. Im deutschen Trikot kam Daubermann nach einer Aufholjagd auf Rang sieben ins Ziel und war somit beste deutsche Athletin – auch ein Sturz konnte sie nicht bremsen. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Rennen, vor allem mit der Aufholjagd“, meinte Daubermann. Nach gutem Start überquerte Wiedmann als 19. die Ziellinie.

Bei den Männern war es wie erwartet ein sehr knappes Rennen. Bair verpasste die Top Zehn nur um 20 Sekunden und wurde 17.