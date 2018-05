Das wahrlich seltene Ehejubiläum der Gnadenhochzeit haben am Montag Stefanie und Hermann Konzelmann gefeiert. Die beiden sind seit 70 Jahren miteinander verheiratet.

Als sich die beiden jungen Menschen – sie war 18, er 23 Jahre alt – 1946 kennenlernten, war der Krieg noch nicht lange vorbei. Es muss einer der ersten Tanzabende im „Adler“ in Mimmenhausen gewesen sein, bei dem die beiden sich trafen. Das Ja-Wort gegeben haben sie zwei Jahre später, am 7. Mai 1946, in Unteruhldingen. Die Zeiten waren damals schlecht, es mangelte an vielem. Für den Brautstrauß musste der weiße Flieder aus dem eigenen Garten herhalten und zu den Hochzeitsgeschenken gehörte ein Eimer mit Kartoffeln.

Nach der Hochzeit blieben Konzelmanns zunächst in Uhldingen, anschließend wohnten sie fast 40 Jahre lang im eigenen Haus in Immenstaad. Seit einem Jahr ist das Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen ihr Zuhause. „Hier müssen wir uns um nichts kümmern“, sagt Hermann Konzelmann.

Das Leben des Ehepaars war arbeitsam. Als gelernter Flugzeugmechaniker hat Hermann Konzelmann in verschiedenen Industriebetrieben in der Region gearbeitet. Zuletzt elf Jahre bei MTU, bevor er 1986 in Rente ging. Seine Frau hat unter anderem bei Schiesser in Mimmenhausen und bei Holzer (später Eaton) in Meersburg gearbeitet. Nebenbei versorgte sie die vierköpfige Familie und bestellte den Garten.

Trotz Arbeit kamen die Hobbys nicht zu kurz. In jungen Jahren war Hermann Konzelmann ein bekannter Handballer in Mimmenhausen. Ob im Narrenverein oder beim Segelclub – Konzelmanns gingen gerne unter die Leute. Musik hat immer eine große Rolle in der Familie gespielt. Davon zeugt auch das Keyboard im Zimmer, auf dem Hermann Konzelmann noch heute spielt.

Zum 70. Hochzeitstag hatten die Kinder des Jubelpaares, Rita Marschner und Walter Konzelmann, eine kleine Feierstunde vorbereitet. Pflegedienstleiterin Stefanie Angilê gratulierte im Namen des Hauses, Stadtrat Erich Habisreuther überbrachte die Glückwünsche von Oberbürgermeister Andreas Brand sowie des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Bereits am Mittwoch trifft sich die Festgesellschaft erneut: Dann feiert Hermann Konzelmann seinen 95er.