Da wäre er mit dem Urteil des Amtsgerichts in Höhe von 600 Euro besser bedient gewesen: Ein Angeklagter ist in einem Berufungsverfahren wegen Körperverletzung zu 80 Tagessätzen à zehn Euro, 3000 Euro Schmerzensgeld sowie zur Zahlung sämtlicher materieller und immaterieller Schäden des Opfers verurteilt worden. Während der 39-Jährige auf Notwehr plädierte, nahm ihm das Gericht seine Version nicht ab - und ließ sogar eine der Zeugen von der Polizei vorführen.

Alle Prozessbeteiligten waren dem Vernehmen nach am frühen Morgen von einem schnellen Verhandlungsende ausgegangen - nur wohl der Angeklagte selbst nicht. Während ihm sowohl die Richterin als auch der Staatsanwalt zu Beginn immer wieder eindringlich den Rat gaben, die Berufung zurückzunehmen, blieb der Angeklagte dabei: „Mir geht’s darum, dass ich das so nicht getan habe. Es geht mir um Gerechtigkeit und Wahrheit – so wie Ihnen“, sagte der seit 15 Jahren arbeitslose türkische Staatsangehöriger. „Ich weise Sie aber nochmals daraufhin, dass das hier für sie schlechter ausgehen kann als vor dem Amtsgericht“, versuchte Richterin Kathrin Fischer-Dankworth es ein letztes Mal nach der Anklageverlesung, jedoch ohne Erfolg.

Und so schilderte der Häfler detail- und gestenreich, gespickt mit eigenen Fotos und Skizzen, den Vorfall am 13. Juli 2017, der sich während des Seehasenfests auf der östlichen Uferstraße in Friedrichshafen zugetragen hat. Weil das spätere Opfer, ein 52-jähriger Häfler, zwei Tage zuvor seine Verlobte mit den Worten „mein Zornrösschen“ zwischen die Schenkel gefasst haben soll, stellte der Angeklagte ihn auf dem Seehasenfest, wo beide zufällig aufeinandertrafen, zur Rede. „Er hat dann angefangen, meinen Daumen nach hinten gedrückt, mich an der Brust gepackt und dann runtergezogen. Dort hat er immer wieder auf mich eingeschlagen“, berichtete der Mann auf der Anklagebank. Nur durch einen „Ringergriff“ habe er sich schließlich befreien können, doch beim Weggelaufen hätte ihm der am Boden liegende noch an der Kleidung festgehalten. „Ich bin dann mit dem Knie gegen seinen Kopf - ich war einfach panisch. Dann war er plötzlich bewusstlos“, so die Version des Angeklagten.

Richterin Kathrin Fischer-Dankworth versuchte, den Redefluss immer wieder zu bremsen und zu ordnen, was ihr nur bedingt gelang: „Wenn ich Ihnen noch ein bisschen weitererzähle, dann wissen Sie nachher sogar noch mehr“, klärte der Mann sie auf, der oftmals stehend seine Version darlegte. Mit dieser widersprach er jedoch in Teilen dem, was er seinerzeit vor dem Amtsgericht geschildert hatte. „Warum sind Sie nicht einfach weggelaufen?“, fragte der Staatsanwaltschaft. „Sie tun so, als wäre das eine Situation gewesen, in der ich Bücher aufschlagen und nachlesen kann, wie ich mich am besten verhalte - aber ich war panisch.“

Die Zeugen dagegen schilderten eine andere Situation - vor allem das Opfer, das wegen seiner Verletzungen schließlich fünf Wochen arbeitsunfähig war, während der Angeklagte keine nennenswerten Verletzungen davontrug. „Meistens hat er über mir gelegen“, so das Opfer, das bis heute unter psychischen Problemen leidet. Eine andere Zeugin beschrieb den Angeklagten als „aggressiv“, die an dem Abend diensthabende Polizistin als „polizeibekannt in Friedrichshafen“. Die letzte Zeugin, die von der Polizei mit mehreren Stunden Verspätung vorgeführt wurde (“Ich habe keine Einladung bekommen.“), konnte sich aufgrund eines Vollrausches an kaum mehr etwas erinnern. „Haben Sie denn Schläge gesehen?“, fragte die Richterin. „Nein, wirklich nicht.“

Das Gericht sah es schließlich als erwiesen an, dass der Angeklagte nicht durch Notwehr zu den Schlägen genötigt wurde und verurteilte den 39-Jährigen am späten Nachmittag zu 80 Tagessätzen à zehn Euro, 3000 Euro Schmerzensgeld sowie zur Zahlung sämtlicher materieller und immaterieller Schäden des Opfers. „Hier wird etwas weggelügt“, befand der Angeklagte zum Schluss und lief laut schimpfend aus dem Gerichtssaal.