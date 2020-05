Eine Woche lang ist das DRK in Friedrichshafen Blutspendezentrum

Nach neuer Orientierung organisiert der Blutspendedienst laut Pressemitteilung nun sogenannte Blutspendezentren. Termine wie bisher, alle vier Wochen immer am dritten Freitag im Monat, wird es in Friedrichshafen vorerst nicht mehr geben. Stattdessen werden Blutspendezentren ausgewählt, in welchen Spender nach Online-Terminvereinbarung an bis zu fünf Tagen Blut spenden können. Das Rot-Kreuz-Zentrum in Friedrichshafen wird in der Kalenderwoche 21 zur Verfügung stehen. Von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 22. Mai (ausgenommen Donnerstag, 21. Mai, aufgrund des Feiertages) können Spender einen Termin ausmachen unter: ww.blutspende.de/blutspendetermine/termine reservieren. Nicht nur das Personal trägt Mundschutz, es besteht auch für alle Spender Maskenpflicht. Das Personal wird auf ein Minimum reduziert, daher gibt es leider keine Essensausgabe wie gewohnt. Nadine Weißhaar, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Ortsvereins: „Wir freuen uns, auf zahlreiche Anmeldungen und bedanken uns bereits im Voraus bei allen Spendern sowie natürlich den Helfern. In außergewöhnlichen Zeiten zeigt sich einmal mehr, was es bedeutet, Gutes zu tun.“ Foto: DRK