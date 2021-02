Eine-Welt-Verein aus Friedrichshafen sammelt Christbäume für den guten Zweck

Der Verein Eine-Welt-Friedrichshafen sammelt jedes Jahr die Christbäume der vergangenen Weihnacht gegen eine Spende ein. „Armut bekämpfen – Umwelt erhalten“ steht als Motto hinter der Sammelaktion. Damit fördere der Verein den Agenda-21-Prozess in Friedrichshafen, heißt es in der Pressemitteilung. Die eingenommenen Spenden komme dann jedes Jahr einer Organisation zugute, die sich dafür einsetzt.

Bei sonnig-frostigem Wetter seien mehr als 20 ehrenamtliche Helfer bei der Christbaum-Sammelaktion im Einsatz gewesen, erklärt Jutta Dickmanns, Vorstand des Vereins Eine-Welt. „Die Aktion wird gut angenommen und es kamen sehr viele Leute, um ihre Christbäume abzugeben“, wird sie in der Mitteilung zitiert.

Insgesamt wurden 3252,47 Euro gesammelt, von denen 1000 Euro an die Aktion Fairwertsteuer und 2200 Euro an Sea-Watch gespendet wurden. Die Aktion Fairwertsteuer wurden im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 vom Weltladen-Dachverband initiiert. Sie sammelt Geld für die Waren-Produzenten, deren Produkte im Weltladen angeboten wedrden. Der Verein Sea-Watch ist gemeinnützig in der zivilen See-Notrettung tätig, erklärt der Verein Eine-Welt.

Mit dem Einkauf von Waren aus den Weltläden unterstützten Kunden den fairen Handel. „Dadurch erhalten die Produzenten einen gerechten Preis für ihre Waren. Es werden Bleibe- und Zukunftsperspektiven in den Heimatländern geschaffen und Anreize vermieden, das Land zu verlassen“, erklärt der Vorstand des Eine-Welt-Verein-Friedrichshafen Hubert Mangold. Damit werde verhindert, dass sich Menschen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben.