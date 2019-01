Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 12 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in der Friedrichstraße. Eine 49-jährige Autofahrerin hatte in Höhe Riedleparkstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollen. Der entgegenkommende Verkehr hatte an der dortigen Ampel grün, weshalb sie auf der Friedrichstraße anhielt. Eine entgegenkommende und auf der Geradeausspur befindliche Autofahrerin hielt an, um der 49-Jährigen das Abbiegen zu ermöglichen. Diese fuhr an und übersah hierbei einen auf der Rechtsabbiegespur fahrenden 18-jährigen Autofahrer. Der junge Mann versuchte vergeblich, den Zusammenstoß durch eine Bremsung zu verhindern. Die durch den Aufprall verletzte Beifahrerin der 49-Jährigen wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.