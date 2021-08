„Eine Verlegung ist nicht sinnvoll“

Auch die SPD will sich für den aktuellen Standort des Rettungshubschraubers „Christoph 45“ starkmachen, meldet die Partei in einer Pressemitteilung. Dies hätten die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Dorothea Kliche-Behnke, MdL, und der Kreisvorsitzende sowie Bundestagskandidat Leon Hahn nach einem Besuch im Klinikum Friedrichshafen deutlich gemacht.

Bei dem Vor-Ort-Termin mit dem Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin, Prof. Dr. Volker Wenzel zeigten sich die Beteiligten einig, dass sie die Schlussfolgerungen aus dem Gutachten des Innenministeriums nicht teilen. „Die Rechenmodelle, die hinter der geplanten Verlegung stehen, halten nicht Stand. Damit würden Millionen an Steuergeldern ohne Effekt oder Mehrwert investiert. Dies haben auch mindestens 30 210 Unterstützer, die die Petition für einen Verbleib des Rettungshubschraubers in Friedrichshafen unterschrieben haben, erkannt”, so der Chefarzt. „Der Rettungshubschrauber ist auch bei den zahlreichen Badeunfällen am See von elementarer Bedeutung und wird dringend gebraucht“.

„Die Annahmen des Gutachtens bei der Fluggeschwindigkeit legen nahe, dass die angebliche Versorgungslücke im Landkreis Sigmaringen eigentlich sogar besser von mehreren Seiten angeflogen werden kann. Zudem haben wir in Baden-Württemberg eher Versorgungsengpässe beim Nachtflug“, so die Landtagsabgeordnete Kliche-Behnke.

Hahn und Kliche-Behnke wollen sich auf Landesebene für den Verbleib von „Christoph 45“ in Friedrichshafen im Rahmen des Petitionsverfahrens einsetzen.