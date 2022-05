Eine tolle Erfahrung für Menschen in jedem Alter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir sind eine Schule für SchülerInnen mit einer körperlichen Beeinträchtigung im Alter von 6 bis 12 Jahren. Unsere Klassen haben 6 – 8 SchülerInnen, für die der Unterricht ganz individuell abgestimmt wird.

Bei uns arbeiten sowohl verschiedene pädagogische und therapeutische Fachkräfte als auch unterschiedliche Hilfskräfte (FSJ/BFD oder Praktikum). Über ihre aktuelle Tätigkeit bei uns berichten Salome und Nicolas.

Salome: Bei meinem FSJ sammle ich vielseitige Erfahrung im Umgang mit beeinträchtigten Kindern. Es ist beeindruckend, wie sie ihren Alltag meistern und uns mit ihrer Lebensfreude anstecken. Die positive Energie und die Dankbarkeit der Kinder sind einzigartig. Es ist einfach schön, dass man auch an anstrengenden Tagen so viel von den Kindern zurückbekommt. Daher genieße ich jeden Tag an der Schule am See.

Nicolas: Ich bin Lehramtsstudent und mache gerade ein Praktikum an der der Schule am See. Ich bin fasziniert, wie die Kinder mit ihren Beeinträchtigungen umgehen. Die Offenheit und Herzlichkeit der Kinder ist ansteckend. Die schulische und persönliche Entwicklung der Kinder ist wirklich enorm und motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Vor meinem Praktikum hatte ich keine Berührungspunkte mit gehandicapten Personen und ich bin sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Mein Blick und meine Einstellung haben sich dadurch wesentlich verändert.

Wäre das nicht auch was für dich? Dann melde dich bei unserer Schulleitung: Ulrike Oechsle, 07541-5027614, u.oechsle@kbzo.de