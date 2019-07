Eine tiefverwurzelte bayerisch-italienische Liebe

Ausverkauft! Landauf, landab müssen die Fans rasend schnell sein, wenn sie ein Ticket erhaschen wollen für den Auftritt des Trios Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer. Kein Wunder also, dass am Sonntagabend das Große Zelt bis zum letzten Platz gefüllt war. Die Zuhörer erlebten dann ein mitreißendes Konzert mit schon bekannten Liedern aus dem ersten Album „Süden“, vor allem aber mit neuen Liedern aus ihrem aktuellen Album „Süden II“. Ein Konzert voller Harmonie, musikalischer Qualität, ein Konzert aber auch, bei dem die drei Vollblutmusiker nicht nur Lebensfreude, Heimat und Liebe ansprachen, sondern in ihren Liedern auch Themen wie Flüchtlingspolitik, Egoismus und Nationalstolz kritisch und aus eigener Überzeugung beleuchteten.

Reiner und Susanne Hertwech hatten sich am Samstagmorgen von München aus auf den Weg gemacht, um das Konzert auf dem Kulturufer miterleben zu können. „In München war schon lange alles ausverkauft, keine Chance, Karten zu bekommen“, sagte Reiner Hertwech. Es war ja nicht das erste Mal, dass die drei auf dem Kulturufer oder auch in Fischbach bei ihren Auftritten einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatten in den vergangenen Jahren. Umso mehr durften alle Fans glücklich sein, dass sich das Trio nach ihrer ersten gemeinsamen Tournee, die 2013 mit einem Grande Finale in der Arena von Verona endete, entschieden hatten, fünf Jahre später mit ihrem neuen Album „Süden II“ erneut auf Tour zu gehen. „Griaß Euch“, „Buona sera“, „Guten Abend“ – die Begrüßung des Publikums versprach schon, ein sprachlich abwechslungsreiches Programm zu werden.

Wie tief verwurzelt die ganz persönliche Freundschaft zwischen den beiden aus dem oberbayrischen Süden Deutschlands stammenden Werner Schmidbauer und Martin Kälberer und dem Sizilianer Pippo Pollina ist, kam in den Liedern von Anfang an zum Ausdruck.

Gleich das erste Lied „Richtung Süden“, von Schmidbauer und Pollina abwechselnd auf Bayrisch und Italienisch gesungen, beschreibt die fröhliche Atmosphäre von Menschen in Sizilien, die am Silvesterabend fröhlich ins neue Jahr hineintanzen – ein Gefühl, dass Schmidbauer persönlich schon mehrere Male miterleben durfte. Das gesangliche Wechselspiel zwischen Schmidbauer und Pollina zog sich wie ein roter Faden durch das Konzert, wobei sich beide auch mal gemeinsam in die Sprache des anderen wagten.

Im Lied „D’altro Canto“ wurde im Bossa-Nova-Stil nicht nur – wie von Schmidbauer angekündigt – das „perfekte Psychogramm“ der beiden offengelegt, sondern auch welche instrumentale Ausdruckskraft im Gitarren-, Keyboard- und Mundharmonikaspiel in ihnen steckt.

Und da war der dritte im Bunde, Martin Kälberer. Auf der Bühne hielt er sich sprachlich eher zurück, dafür gibt es für ihn wohl kaum ein Instrument, dem er keine perfekten Töne entlocken kann. Sein Lieblingsinstrument war neben dem Keyboard sicherlich das Hang – ein aus zwei miteinander verklebten Halbkugelsegmenten aus einem gasnitrierten Stahlblech.

Melancholie und Solidarität

Persönliche Gefühle kamen in den Liedern „Fensterbank“ und „Ich und Du“ zum Ausdruck. Während Schmidbauer auf der Fensterbank darüber nachdachte, wie schnell ein Jahr doch vergeht, setzte sich Pollina mit dem frühen Tod seines Bruders auseinander – ein Lied, das selbst auf Italienisch jeden zutiefst berührt. Schmidbauer, Pollina und Kälberer setzten aber auch mit den Liedern „Stolz drauf“, „Die Städte der Weißen“ und „Ohne Wenn und Aber“ ein klares Zeichen gegen Ausgrenzung von Menschen jeglicher Nationalität. Die Zuhörer riss es von den Sitzen, sie klatschten und tanzten mit. Mit dem ruhigen und eingängigen „Il tempo passa“ verabschiedeten sich die drei, nicht ohne vorher noch vier Zugaben zu spielen. „Es war heute Abend einfach ein Stück Lebensgefühl“, sagte die 80-jährige Ursula Gieser aus Friedrichshafen, die mit ihrem gleichaltrigen Ehemann Hilma zum Konzert gekommen war.