Eine Stadt, heißes Wetter und ganz viel Musik

Nach zweimaliger Verschiebung und nach langen Vorbereitungen ist der Jugendchor St. Columban und Chorleiterin Marita Hasenmüller zum internationalen Chöre-Festival der Pueri Cantores nach Florenz gefahren, das am 13. Juli auf der Piazza della Signoria mit 2500 Sänger*innen aus der ganzen Welt feierlich eröffnet wurde. Pueri Cantores ist eine nationale sowie internationale Vereinigung von Kinder- und Jugendchören.

In den folgenden fünf Tagen erlebten die Jugendlichen beeindruckende Tage mit Friedensgebeten und erfüllenden Begegnungskonzerten unter anderem mit dem Stockholmer Chor „Pueri Cantantes Cathedralis“ in der Kirche Santa Felicita al Ponte Vecchio, bei dem viele neue Bekanntschaften geknüpft wurden. Singend und tanzend zog der Jugendchor auch bei sengenden Temperaturen von bis zu 40 Grad – ausgestattet mit Sonnenhut, Sonnencreme, Sonnenbrille und ausreichend Wasser – durch die Altstadt von Florenz und zauberte damit einigen Leuten ein Lächeln ins Gesicht.

Natürlich war auch Zeit für Unternehmungen am Rande des Festivals. Neben Stadterkundungen in den Tagen davor starteten sie in den Samstag mit einem erfrischenden Bad an einem Badesee außerhalb von Florenz, um nach der mittäglichen Siesta eines der verschiedenen Galakonzerte mit einem deutschen, einem italienischen und einem französischen Chor in der Kirche Santa Trinita zu besuchen. Einen weiteren Gänsehautmoment erlebten sie, als sie danach unter einem Torbogen stehend die Straßen von Florenz mit „An Irish Blessing“ gesanglich füllten.

Das Pueri Cantores Festival endete mit dem Abschlussgottesdienst in der Kathedrale Santa Maria del Fiore, bei dem alle teilnehmenden Jugendchöre gemeinsam unter anderem das „Halleluja“ von Händel anstimmten.

Nach neustündiger Rückfahrt kamen die 25 Sänger*innen, ihre Chorleiterin Marita Hasenmüller und ihre Begleiter am Sonntagabend wieder zurück und konnten so das Seehasenfest am Montag noch besuchen.

Nach den Sommerferien wird der Jugendchor die musikalischen Highlights in einem kleinen Konzert am 18. September um 18:30 Uhr in der Kirche St. Columban präsentieren und mit Berichten und Anekdoten von seiner Reise durchs Programm führen. Die Begeisterung war groß, dass nach zweijähriger Pause eine solche Reise wieder möglich war und alle Teilnehmer*innen freuen sich auf das nächste nationale Treffen 2023 in Münster.