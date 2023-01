Eine Reise ins Universum im Spielehaus

Im Spielehaus dreht sich im Januar alles um eine unglaubliche Reise ins Universum. Los geht es ab Dienstag, 10. Januar bis Freitag, 13. Januar 2023. Dann heißt es für die Kinder Sägen, Hämmern und Konstruieren. Es werden Raumschiffstationen, Raketen und Startrampen gebaut. In der Nähwerkstatt entstehen Raketen und Aliens und es gibt das Weltraumquiz.

In der Woche von Dienstag, 17. Januar, bis Freitag, 20. Januar, werden Zeitkapseln und Galaxien gebaut oder gemalt. In der Weltraumwerkstatt entstehen Weltraumpiraten und Sternenstaub.

Ab Dienstag, 24. Januar, bis Freitag, 27. Januar, können die Kinder einen Blick in die Sterne wagen. Es geht um Sternzeichen, Horoskope und Co. Wer will, kann eine Reise mit der Zeitmaschine zurück in die Zukunft machen. Auch der Escape-Room kann genutzt werden.

Das Kinderkino zeigt den Film „Mein Freund der Pirat“ am Freitag, 20. Januar, um 15 Uhr im Spielehaus. Der Film ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und dauert 94 Minuten. Der Eintritt kostet einen Euro. Nach der Vorstellung gibt es bis 18 Uhr die Möglichkeit, in den Werkstätten zum Thema des Filmes zu spielen oder zu basteln.

Am Freitag, 20. Januar, von 14.30 Uhr bis 18 Uhr kann im Schreibworkshop der eigene Krimi geschrieben werden. Krimiautor Klaus Schuker gibt Tipps, wie eine spannende Story entsteht. Mitbringen muss man einen A4-Block und Schreibzeug.

Von Freitag, 27. Januar, 15 Uhr bis Samstag, 28. Januar, 13 Uhr startet das Schreibcamp mit Übernachtung. Dann heißt es: An die Stifte, fertig, los. Das Camp ist für Kinder von neun bis zwölf Jahren. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Anfragen und Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 07541 386729 oder per E-Mail spielehaus@friedrichshafen.de möglich. Es sind Einzelanmeldungen oder auch Anmeldungen für ganze Schulklassen möglich.

Verschiedene Rezeptideen können jeden Dienstag bei den Kochkids ausprobiert werden. Außerdem werden Alienmuffins und Sternenstaubkekse gebacken.

Immer mittwochs treffen sich die Jungs von 16 bis 18 Uhr im Jungstreffs und jeden Donnerstag kommen die Mädchen im Mädchentreff von 15.30 bis 17.30 Uhr zusammen, um eigene Ideen zu verwirklichen. Jeden Freitag gibt es freies Werken. Hier lernt man verschiedene Techniken der Holzbearbeitung und kann coole Projekte umsetzen.

Im Spielcafé können jederzeit Spiele gespielt werden. Das Spielehaus hat zahlreiche Spiele vorrätig. Es können aber auch eigene Spiele mitgebracht werden. Wer bei gutem Wetter lieber draußen im Hof unterwegs sein will, der kann Raumfahrttests machen, den Mooncarparcours abfahren oder Alienhockey spielen.

Alle Informationen rund um das Spielehaus gibt es im Internet unter www.spielehaus.friedrichshafen.de, telefonisch unter 07541 386729 oder per E-Mail spielehaus@friedrichshafen.de. Das Spielehaus ist dienstags bis freitags von 14.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Spielehaus ist eine Einrichtung der Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen.