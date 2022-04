Vor fast genau 100 Jahren begann die Ära der Maybach-Automobile. Am 23. September 1921 stellte die Friedrichshafener Maybach-Motorenbau GmbH mit der Premiere des „Typ 22/ 70PS W3“ ihren ersten in Serie gebauten Wagen der Öffentlichkeit vor – als Debüt auf der Deutschen Automobil Ausstellung in Berlin. Ein Jahrhundert später und 700 Kilometer südlicher soll dieser Zeitgeist vom 6. bis 8. Mai auf der Motorworld Classics Bodensee in Friedrichshafen neu aufleben. Wie die Messe Friedrichshafen ankündigt, wird die Wanderausstellung der Wilhelm und Karl Maybach Stiftung in Kooperation mit dem Freundeskreis Maybach Museum e.V. auf der Messe für klassische Mobilität zu sehen sein.

Laut Mitteilung sei dies eine regionale Erfolgsgeschichte. Anfang des letzten Jahrhunderts sei es auch die Firma Maybach-Motorenbau GmbH gewesen, die das erste Auto mit serienmäßiger Vierrad-Bremse baute und somit das Fahren ohne schalten ermöglichte. Am Messestand des Freundeskreises Maybach Museum e.V. werden mehrere aufwendig restaurierte Maybach-Schwingachswagen aus Privatbesitz von Maybach Club-Mitgliedern sowie die Ausstellung der Maybach Stiftung zu sehen sein. Das Pop-Up Konzept „100 Jahre Maybach Automobile 1921-2021“ erzählt die Geschichte des Automobilhauses. Im Fokus werden die Entwicklungslinie der Wagenmodelle sowie die Präsentation der 2002 neu aufgelegten Mercedes Maybach Fahrzeuge stehen. „Wir schauen mit Vorfreude auf die Präsentation der Modelle, einer Reihe an historischen Schwingachsenwagen und einer einzigartigen Maybach-Karosserie, die wir dem Messepublikum zeigen dürfen“, sagt Projektleiter Roland Bosch.

Wie die Messeleitung mitteilt, werde es in diesem Jahr noch viele weitere Höhepunkte geben, die es in den elf Hallen zu sehen gibt. Dazu gehören elf historische Flugzeuge, seltene Riva-Boote, die Präsentation der acht Mercedes Clubs, das Ace Café sowie das Vintage Racing. Zeitgleich zur Messe für klassische Mobilität dreht die Bodensee-Klassik Rallye ihre Runden im Bodenseekreis und im Allgäuer Umland. Die Einfahrt der rund 120 Wagen ist nachmittags am Freitag, 6. Mai, und Samstag, 7. Mai, auf dem Messegelände zu sehen.

Weitere Informationen unter: https://www.motorworld-classics-bodensee.de.