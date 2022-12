Eine Party von Jugendlichen für Jugendliche

Seine erste Party vergisst man nie – sei es der zwölfte Geburtstag, der erste Abend auf dem Dorffest oder seinen ersten Clubbesuch. Und genau für solche Erinnerungen organisieren die Turner der TSG Ailingen dieses Jahr wieder ihre X-Mas-Party. Nach gezwungenen drei Jahren ohne Party organisiert ein Team aus Jugendlichen, die genau wissen, was bei Gleichaltrigen gut ankommt, ihre nächste Party.

Nach den Erfolgen der letzten Veranstaltungen war die Entscheidung schnell getroffen, dass, sobald es möglich ist, wieder gefeiert werden soll, heißt es in der Mitteilung. Somit öffnen sie auch in diesem Winter die Türen der weihnachtlich geschmückten Rotachhalle erneut – und zwar am Samstag, 3. Dezember, für alle zwölf- bis 17-Jährigen, die Lust auf Feiern haben.

Jade Werkmann ist 15 Jahre alt und eine der Organisatorinnen der Jugendparty: „Für viele Jugendliche wird es ihre erste Party im Leben sein, da es seit März 2020 keinerlei Veranstaltungen mehr für die Altersgruppe gab. Daher freuen wir uns besonders auf dieses Jahr und sind damit hier in der Region die ersten, die wieder eine Jugendparty veranstalten.“

Jannik Müller ist neben seiner Mitgliedschaft in der TSG Ailingen auch Hauptorganisator und ein DJ in der Region. Da liegt es natürlich auf der Hand, dass er am Samstag für das musikalische Rahmenprogramm sorgt. „Ich werde querbeet alles spielen, neben Lieder zum Mitsingen kommt zurzeit Deutschrap, Hip-Hop und House am besten an.“

Die Musik ist schonmal geklärt, es fehlt nur noch die genaue Planung und deren Umsetzung. Die Jugendlichen teilen die Aufgaben unter sich und überlegen, was sie noch alles benötigen. Die 16-jährige Romy Butz ist für das Onlinemarketing auf Instagram verantwortlich, wo sie unter dem Nutzernamen „jugendparty_tsgailingen“ ihre Abonnenten stets auf dem Laufenden hält, Lina Frei organisiert die Garderobe und Ayke van Bruggen kümmert sich um die Sicherheit der Gäste.

Zur besonderen Partyatmosphäre gehört auch die Location, die sich auch in diesem Jahr wieder durch eine besondere Lichtershow sowie mit Special Effekts aus Schnee, Nebel und Konfetti auszeichnet. Durch die Mithilfe von Eltern und weiteren Freiwilligen ist für die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste gesorgt. Zudem werden die Turner als Barkeeper hinter der Cocktailbar tätig sein und fruchtige alkoholfreie Getränke mixen. Die Organisatoren erwarten rund 500 Gäste. „Wir können es dieses Jahr definitiv nur vermuten, da wir keinen aktuellen vergleiche haben. Wissen werden wir es erst, wenn die Gäste kommen. Daher bereiten wir uns auf alle Szenarien vor, um an dem Abend bestmöglich reagieren zu können“, sagt Jannik Müller. Und wer mit so vielen Leuten Party machen kann, der muss auch aufräumen können. Für die Freunde kein Problem. Es sollen alle Spaß an dem Abend haben, auch so wird es noch für das Team beim Abbauen sein.