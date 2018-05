Eine Medaille funkelt schon vor dem Saisonstart

Die Medaille liegt auf dem Tisch ihres gemieteten Apartments auf Teneriffa. Hier halten sich Julia Sude und Chantal Laboureur, das Beachvolleyball-Nationalteam vom Bodensee derzeit auf, um sich auf die World-Tour-Saison vorzubereiten. Die Medaille stammt aber von einer Solotour Sudes. Vor zwei Wochen verletzte sich die Partnerin von Taiana de Souza Lima, der Vize-Weltmeisterin von 2015, beim Indoor-Turnier in Den Haag am Knie, auf der Suche nach einer Partnrerin auf Zeit für Taianas Heimturnier in Fortaleza, riefen die Brasilianer bei Sude an.

„Das ist voll die große Ehre, dass sie bei uns angefragt hat und so viel Vertrauen hatte“, sagt Sude und erzählt über den fünf Tage währenden real gewordenen Traum in Brasilien, der so erfolgreich endeten. „Rübergeflogen, eine halbe Stunde mit Taiana trainiert, das erste Spiel gespielt und gewonnen.“

Während die brasilianische World-Tour-Siegerin von 2013 kaum Englisch spricht, versteht Sude die portugiesische Sprache ein wenig, was in der verbalen Verständigung half. Und im Sand der Iracema Beach, bei Temperaturen um 34 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit, klappte es auf Anhieb. Das brasilianisch-deutsche Interimsduo stürmte durchs Hauptfeld des Turniers und kassierte dabei nur eine einzige Niederlage: Das Halbfinale gewannen die späteren Turniersiegerinnen Maria Elisa/Carol Solberg.

Erste ausländische Medaillengewinnerin

Das Bronze-Match gegen Ana Patricia/Rebecca Silva holte sich das Joint-Venture aus Brasilien und Friedrichshafen mit 2:1 (21:12, 18:21, 15:9). „Es war nicht zu erwarten, dass wir auf Anhieb so harmonieren und auch die guten Teams schlagen. Es hat mega Spaß gemacht und ich konnte viel mitnehmen“, sagt Sude, die bei der Siegerehrung erfuhr, dass sie die erste Ausländerin in der 20-jährigen Geschichte der brasilianischen Tour ist, die eine Medaille gewonnen hat, bei Männern oder bei Frauen. Gleich nach der Zeremonie düste Julia Sude wieder zum Flughafen – zurück ins Trainingslager auf Teneriffa mit ihrer Stammpartnerin Chantal Laboureur.

Den Kopf voller Eindrücke, die Medaille auf dem Tisch. Für die Weltranglisten-Dritten beginnt die Saison in der letzten Februarwoche in Ft. Lauderdale in Florida. Saisonhöhepunkte 2018 sind die Europameisterschaften in Holland (15. bis 22. Juli) und die Verteidigung des Deutschen Meistertitels in Timmendorfer Strand (30. August bis 2. September).