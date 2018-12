Pflegefachkräfte sind rar – und Träger wie die Bruderhaus-Diakonie müssen vorsorgen, dass in ihren Pflegeeinrichtungen auch in Zukunft genügend gut ausgebildete Pflegekräfte arbeiten. „Da braucht es manchmal auch den Blick über den Tellerrand“, so Melanie Riester, beim Stiftungsmanagement Personalmanagement zuständig für die Gewinnung ausländischer Mitarbeiter, in einer Pressemitteilung.

Bei der Altenhilfe Bodensee-Oberschwaben haben demnach jetzt sechs junge Frauen aus Vietnam eine Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen. Den Kontakt zu den jungen Vietnamesinnen, die sich in Deutschland eine gute Ausbildung erhoffen, vermittelte Miriam Ann Hüttl von „vietduc.care“. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die in Vietnam junge Menschen auf eine Ausbildung in der Pflege vorbereitet und sie in Deutschland bis zu ihrem Examen betreut.

Den ersten Kontakt zu dem Verein hatte Tobias Günther, Fachbereichsleiter der Altenhilfe Bodensee-Oberschwaben im vergangenen Frühjahr. „Der Verein unterstützt die jungen Menschen aus Vietnam bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz in Deutschland, organisiert den Deutschunterricht und begleitet sie auch bei Behördengängen“, erzählt Tobias Günther. „Dieses Konzept hat uns überzeugt.“ Nach Beratungen mit Regionalleiter Ulrich Gresch und den vier Pflegedienstleitungen der Altenhilfe Bodensee-Oberschwaben habe man schnell die Einstellungen vorbereitet.

Deutschkenntnisse ausbaufähig

„Die bisher gesammelten Erfahrungen sind wirklich gut“, zieht Tobias Günther ein Resümee der ersten Ausbildungsmonate. „Die jungen Frauen erfüllen die pflegerischen Tätigkeiten mit großer Sorgfalt – und auch der Kontakt zu den Bewohnern sowie den Kolleginnen und Kollegen ist sehr positiv.“

Einzig mit der Sprache habe es anfangs etwas gehapert. „Wir hatten die Deutschkenntnisse der Vietnamesinnen zunächst besser eingeschätzt, als sie sich dann in der Alltagspraxis erwiesen haben.“

Man habe aber schnell reagiert und gemeinsam mit Melanie Riester und Miriam Ann Hüttl einen ausbildungsbegleitenden Deutschkurs organisiert. Denn nur mit guten Sprachkenntnissen sei eine Kommunikation mit Bewohnern oder Kollegen möglich.

2019 werden weitere junge Menschen aus Vietnam bei der Altenhilfe Bodensee-Oberschwaben und in den Regionen Freudenstadt und Reutlingen ihre Ausbildung beginnen. „Sicher ist der Aufwand höher, weil die Sprachkenntnisse zunächst oft noch nicht so gut sind“, so Tobias Günther und Melanie Riester. „Aber die Erfahrungen zeigen, dass sich diese Investition in die Zukunft lohnt.“