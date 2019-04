Eine Herzensangelegenheit

Ehrenamtlich organisierte Seniorenreisen in die Tiroler Berge sind mittlerweile Alltag für Dieter Golz. Seine Idee ist so erfolgreich, dass er nicht nur ehemaligen ZF-Mitarbeitern eine erholsame Reise bietet, sondern auch immer mehr Anfragen von Senioren erhält, welche nicht in der ZF tätig waren. Was ihn dazu inspiriert hat und worauf er besonderen Wert legt, berichtet er im Interview mit Nina Hilgers und Mia Bienias von der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Golz, was hat Sie vor 17 Jahren inspiriert als ZF-Betriebsrat ehrenamtlich eine kostengünstige Reise für ZF-Rentner zu organisieren?

Das war relativ einfach, man wird ja selbst immer älter, und da stellte ich mir die Frage, ob die Möglichkeit bestand, selbst etwas für die Senioren der Firma zu machen. Es war mir wichtig, dass die Reise kostengünstig bleibt und die Fahrtstunden so kurz wie möglich gehalten werden. So begeisterte mich das Reiseziel Tirol.

Sie organisieren jährlich zwei Seniorenurlaubsreisen nach Ebbs in Tirol. Was war ihr persönliches Glanzlicht auf einer der vielen Reisen?

Mein persönliches Highlight sind immer die Ausflüge. Ein besonderes Ausflugsziel ist zur historischen Kaiserklamm. Mir persönlich ist es wichtig, dass die Senioren ohne Beschwerden am Ausflug teilnehmen können. Deshalb sind die Ausflüge so organisiert, dass es für alle machbar ist. Außerdem beeindruckt mich der private Weinkeller in unserem Hotel.

Als Organisator der Reise erhalten Sie am Ende jeder Reise zahlreiche Dankschreiben der Teilnehmer. Welches Dankschreiben ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Da müsste ich jetzt alle durchschauen, ich habe natürlich alle gespeichert. Ich freu mich sehr darüber, aber fast wichtiger sind mir die Kritiken und Verbesserungsvorschläge. Diese nehme ich sehr ernst und versuche es beim nächsten Mal besser zu machen.

Werden Sie die nächsten Jahre weiterhin die Leitung der Reisen nach Tirol übernehmen?

Ich versuche es auf jeden Fall so lange zu machen wie möglich. Für alle Fälle habe ich aber schon einen Nachfolger bereit.