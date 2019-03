Eine gute Idee kommt gut an – und zieht immer weitere Kreise. „Wir – das Lesestüble unterwegs“ war vor Kurzem zu Gast in der Seniorenwohnanlage St. Martin in Berg. Und wie schon bei den vorherigen Veranstaltungen des Vorlesenetzwerks zeigte sich, dass man nach dem gemeinsamen Zuhören von anregenden Geschichten schnell miteinander in Kontakt kommt, man sich vielleicht auch an alte Zeiten erinnert und man sein Gegenüber – wie Christine Lang-Munding vom Sozialdienst der Seniorenwohnanlage als Gastgeberin in ihrer Begrüßung bemerkte – vielleicht sogar neu und anders kennenlernt.

Das Lesestüble war im vergangenen Jahr an den Start gegangen. Ins Leben gerufen wurde es von Xenia Mayr von der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Berg in Kooperation mit Angelika Drießen von der Bruderhaus Diakonie, der Stiftung Liebenau mit Petra Graßmann und Nicole Goeft, dem Ailinger Seniorenbeirat mit Hans Allgaier, Svenja Bormuth als Leiterin der Realschule Ailingen und Ortsvorsteher Georg Schellinger – mit dem Ziel, ein neues, generationenübergreifendes Angebot zur Förderung des Lesens zu schaffen. Auch diesmal waren wieder viele Initiatoren mit von der Partie – natürlich auch, um das Engagement der Vorlesenden gebührend zu würdigen, die von Georg Schellinger mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden. Mit einem eigens eingerichteten Fahrdienst waren aber auch Senioren gekommen, die im betreuten Wohnen oder im Pflegeheim St. Martin in Ailingen wohnen.

Regina Röder, selbst Bewohnerin der Berger Seniorenwohnanlage, machte den Anfang als Vorleserin. „Wann kommt endlich der Frühling?“, fragt sie in die Runde. Der launige Text, den sie zum Besten gab, dreht sich um die kleine Nina, die ihrer Mama klarmachen will, dass sie nach dem langen Winter keine Lust mehr auf warme Strumpfhosen hat, sondern endlich wieder Kniestrümpfe anziehen will.

Natürlich hat Regina Röder alle Lacher auf ihrer Seite, als ihre Geschichte die Wendung nimmt, die sie nehmen muss, die lästige Strumpfhose beim Anziehen auseinanderplatzt – und damit der lang erwartete Frühling wohl wirklich endlich da ist. Kaum ist der Beifall verklungen, kommen an den Tischen lockere Gespräche in Gang. Wie war denn das früher, als man – als Kind oder als Mutter – selbst mit lästigen Stumpfhosen zu kämpfen hatte? „Ich weiß noch gut, dass die Wollstrumpfhosen ganz fürchterlich gekratzt haben“, erzählt eine Frau munter drauf los. Dass Kaffee und Kuchen in solch lockerer und angenehmer Umgebung ganz besonders gut schmecken, auch das zeigt sich.

Frisch gestärkt dürfen die Zuhörer weitere abwechslungsreiche und hintergründige Texte kennenlernen. Helga Gutwein weiß Witziges über „Das gute Alter“ vorzulesen. „Mir könnet alles“ – darüber berichtet Rita Andric. Monika Bayer trägt „Eine Weisheit“ vor und die erst 13-jährige Realschülerin Sabrina Pfaff aus Ailingen liest das von ihr selbst ausgesuchte Gedicht „Den Frühling begrüßen“ vor. Zwei kurzweilige Stunden in netter Gemeinschaft vergehen an diesem Nachmittag wie im Flug.