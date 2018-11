Für rund 1,1 Millionen Euro will die Stadt den Marie-Curie-Platz im Zentrum der Solarstadt in Wiggenhausen als eine Art grüne Oase gestalten.

Der Planungsentwurf des Überlinger Büros Freiraum-Werkstadt sieht in der Mitte des Platzes ein Wasserfontänenfeld vor, um das herum sich drei grüne Inseln gruppieren. Diese Inseln sollen mit Bäumen bepflanzt werden, wobei jeweils in der Mitte Lichtungen freigehalten werden, die mit entsprechendem Mobiliar zum Spielen, Verweilen und Begegnen einladen sollen. So soll zum Beispiel eine fest installierte Sitztafel den Austausch und das Miteinander der Quartiersanwohner fördern. Die von Grün geprägte Mischung aus Platz und Park kam am Dienstag im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt sehr gut an. „Das ist genau der Weg, den wir in der Stadt weitergehen müssen“, stellte CDU-Rat Daniel Oberschelp fest.