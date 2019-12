Eine genussvolle Einstimmung auf Weihnachten

Mit dem Adventssingen hat der Klufterner Frauenchor Belle Voci unter der Leitung von Christian Cöster den zahlreichen Besuchern in der Kirche St. Gangolf eine besinnliche und genussvolle Stunde bereitet. Weihnachtslieder aus aller Herren Länder gehörten ebenso zum abwechslungsreichen Programm wie alpenländische Volksweisen.

Geglückt auch die Idee, die Zuhörer ganz bewusst in den Ablauf miteinzubeziehen, die bei „Alle Jahre wieder“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und anderen bekannten Weihnachtsliedern mit voller Kehle miteinstimmen durften.

Dass er nicht auf gleichbleibende Formationen angewiesen ist, das bewies der rund 30-köpfige Chor von Anfang an. Zunächst im ganzen Kirchenschiff verteilten sich die Chorsängerinnen bei „Agur jaunak“, einem baskischem Begrüßungslied, das angenehm sanft, fast gehaucht interpretiert wurde und nach leichtem Anschwellen wieder in sich zur Ruhe kam. Besinnlich auch die Atmosphäre beim Klassiker „Santa Lucia“, der sogar in der schwedischen Originalsprache präsentiert wurde. Bei der „Winter-Sonnenwende“ fiel es dem Chor leicht, den musikalischen Spielball zwischen Sopran und Alt immer wieder in rhythmischer Eleganz hin- und herzuwerfen.

Ihre Stärken konnten die Belle Voci auch beim A-Capella-Gesang ausspielen – etwa beim „Schneeberger Weihnachtslied“, das aus dem Erzgebirge stammt, bei dem die Stimmen wiederum frisch „gemischt“ wurden. „Hört der Engel frohe Kunde“ heißt es bei Franz Liszt. Hier gefiel vor allem das feine Echo, mit dem die Gottesgeburt musikalisch verkündet wird. Ein wenig schade, dass der Chor beim doch so groovigen „Virgin Mary had a Baby Boy“ doch recht statisch blieb. Hier hätten mehr Körpereinsatz und sich im Rhythmus locker wiegende Hüften dem Gesamteindruck sicherlich gutgetan.

Es blieb abwechslungsreich. Und variabel in der Lautstärke – was einem Chor immer gut zu Gesicht steht. Engagiert in seinem Dirigat, verstand es Christian Cöster zu motivieren und mitzureißen – auch zu fordern, wie etwa im akzentuiert vorgetragenen „Den die Hirten lobeten sehre“. Ein wunderbar differenziertes Klangbild vermittelte „Sing for the peace of the world“. Fünf Sängerinnen setzten auf der Orgelempore ein und wurden von einem dezenten chorischen Unterbau elegant getragen. Aber andersherum ging das Spiel genauso gut, auch Echos und Antwortgesänge waren im ständigen Wechsel.

Zum Schluss dann ein echter Höhepunkt mit dem berührenden „Abends will ich schlafen gehen“ aus Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Einfach himmlisch. Nicht nur die Stimmen, auch das Intro und der wunderschöne Ausklang am Klavier durch Tobias Rädle, der wie immer durch seine sensible Begleitung überzeugen konnte.

Nach reichlich Beifall und einer Zugabe gab’s allerdings keinen Grund, gleich nach Hause zu gehen. Bei Glühwein, kleinen Leckereien und guten Gesprächen durfte man am offenen Feuer auf dem Kirchplatz das Konzert gemütlich ausklingen lassen. Die Kollekte kommt der Markdorfer Tafel zugute.