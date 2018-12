Im Jubiläumsjahr der Galerie Lutze in Friedrichshafen werden ab Dezember 40 Jahre Ausstellungsgeschichte der Galerie thematisiert. Zusätzlich wird im Januar an jedem Mittwoch um 20 Uhr von jeweils einem der Galeriekünstler eine Arbeit gezeigt, die danach drei Tage zu sehen ist. Dabei besteht die Gelegenheit zu einem Gespräch über den Künstler, die Galerie und wie beide zusammengekommen sind, heißt es in einem Schreiben der Galerie.

Galerist Bernd Lutze arbeitete von 1967 bis 1976 bei dem Maler, Bildhauer und Grafiker Horst Antes, einem der wichtigsten Künstler seiner Generation in Deutschland. In dieser Zeit bearbeitete er die Werkverzeichnisse sowohl der Skulpturen als auch der Lithografien und Offsets von Antes, die 1976 erschienen. Mit den Erfahrungen aus dieser Zeit eröffnete er 1978 in Friedrichshafen eine Galerie für „Moderne Kunst – Primitive Kunst – Volkskunst – L´Art Brut“.

Die Künstler, die er in seiner Karlsruher Zeit bei Antes sammelte, bildeten den Stamm der Galerie, also Horst Antes, Werner Knaupp, Gerhard Richter, Johannes Brus, Wolfgang Glöckler, Raimer Jochims. Nach einem Umzug in die Zeppelinstraße 1985 war ausschließlich Gegenwartskunst Gegenstand der Galerietätigkeit. Einige Künstler aus dem Bodenseeraum – wie Thom Barth, Burkhardt Beyerle, Romane Holderried Kaesdorf, Peter Mell, Josef Felix Müller, Jürgen Schiertz/Dschiggetai – kamen zum Kreis der Galeriekünstler hinzu, ebenso wie Joseph Beuys, Sigmar Polke, Jochen Gerz, Hyun-Sook Song, Gustav Kluge, Felix Droese und weiteren.

Durch Messebeteiligungen, die Tätigkeit im Vorstand des Kunstvereins Friedrichshafen, Texte und Vorträge und verschiedene Ausstellungsorganisationen wurde auch immer wieder die Galeriearbeit nach außen getragen. Diese ist vornehmlich gekennzeichnet durch eine nachhaltige Treue zu den Künstlern. So wurde bisher in Einzelausstellungen zehnmal Gerhard Richter gezeigt, neunmal Horst Antes und jeweils achtmal Thom Barth, Joseph Beuys und Burkhart Beyerle.

Wegen des frühen Engagements für Gerhard Richter konnte Bernd Lutze 2002 zwei Bilder als Leihgaben zur großen Richter-Retrospektive ins New Yorker Museum of Modern Art geben. Die Kontakte der Galerie ermöglichten es 2001, dass im Kunstverein und Zeppelin-Museum Friedrichshafen eine Richter-Ausstellung mit Editionen und 50 Bildern aus Schweizer und deutschem Privatbesitz zustande kam. Nicht wenig stolz war der Galerist, dass es ihm 2011/12 nach fast zehnjähriger Vorbereitung zum 80. Geburtstag des Künstlers gelang, in der Galerie eine Ausstellung mit 24 verkäuflichen Bildern und Papierarbeiten zu zeigen.