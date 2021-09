Eine Frau und ein Mann bedienen sich im Leergutlager eines Fachmarkts in der Ravensburger Straße

Zwei 45-Jährige müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Dienstag gegen 18.30 Uhr in einem Getränkefachmarkt in der Ravensburger Straße auf frischer Tat erwischt wurden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich die beiden Tatverdächtigen unberechtigt im Lager bedienten und verständigte die Polizei. Die Frau konnte er festhalten, der Mann flüchtete und konnte im näheren Umfeld von der Polizei festgenommen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Duo zuvor Leergutkisten aus dem Lager genommen und im Markt abgegeben hatte, so die Polizei in ihrem Bericht. Gegen die beiden Tatverdächtigen, die mit rund zwei und mehr als 3,5 Promille stark alkoholisiert waren, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Betrugs eingeleitet.