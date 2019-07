Kein Platz ist am Sonntagmorgen in der evangelischen Kirche Manzell freigeblieben, als Edi Geister, die Leiterin des Kindergartens „Unterm Regenbogen“, nach 46 Jahren im Rahmen eines Familiengottesdienstes in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Sorgfältig war die Feier von Pfarrerin Gertrud Hornung, dem Kindergartenteam und dem Elternbeirat auf das Ereignis abgestimmt worden. Kindergartenkinder sangen ihr ein Segenslied, Grundschulkinder übernahmen die Lesung. Die Schöpfungsgeschichte führte zum Regenbogen wie zum darin vorgegebenen Rhythmus des Lebens, der in der Ruhe seine Vollendung findet.

Eine Reihe von Grußworten stand am Ende. Man spürte sofort, dass hier nicht eine Pflicht erfüllt wurde, sondern dass mit Edi Geister eine charismatische Frau verabschiedet wurde, die den Weg in die Herzen ihrer Schützlinge gefunden hat. Eine Frau, für die Kinder das Wertvollste sind, das eine Gesellschaft besitzt. Indem sie ihnen zeigte, was sie können, machte sie sie stark fürs Leben. Von dieser Grundhaltung hat sie ihr Team und alle, mit denen sie zusammenarbeitetet, überzeugt.

Aus Stuttgart kam Dekanin Kerstin Vogel-Hinrichs mit ihrer Familie. Sie war Pfarrerin in Manzell, ihre Kinder gingen zu Edi Geister in den Kindergarten. In natürlicher Herzlichkeit erzählte die Dekanin von der besonderen Qualität dieser Erziehung: „Der Kindergarten wurde zum Inhalt ihres Lebens. Sie hat selbstverständlich und authentisch gewirkt und den Kindern eine solide religiöse Grundausstattung mitgegeben – viel Frucht wird bleiben.“

Von weit her war auch Pfarrer Reinhard Müller gekommen, der seinerzeit die „noch sehr junge Frau“ kennengelernt hatte, als sie sich um eine Stelle bewarb. Schnell hätten sie gemerkt: „Ein Juwel kommt zu uns, mit Augen für das Kleine.“ Auch seine Kinder seien bei ihr im Kindergarten gewesen. Herzliche Worte fanden auch die Elternbeiratsvorsitzende, die Kolleginnen und die Leiterin der „Arche Noah“, des zweiten Kindergartens der Kirchengemeinde Manzell. Alle waren mit Geschenken gekommen und vermittelten den Eindruck von einer wirklich einmaligen Persönlichkeit mit Herzensbildung: „Dein Beruf war deine Berufung.“