Eine florale Schau für Mutige

Eine besondere Blumenschau mit dem Titel „Für Mutige – Von der Familie und vom Miteinander“ hat Florian Mayer, Inhaber des Häfler Blumenhauses Mayer, zusammen mit weiteren Floristen für die Landesgartenschau Überlingen zusammengestellt. Die Ausstellung ist vom 15. bis 27. Juni zu sehen. Gezeigt werden florale Inszenierungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Darunter sind zum Beispiel mutige Persönlichkeiten aus der Vergangenheit wie Graf Zeppelin, Claude Dornier, Königin Pauline und Annette von Droste-Hülshoff, zu denen sich die Floristen Ungewöhnliches einfallen ließen. Beim Thema Zusammenleben geht es um die Umgebungen und Harmonien der Blumenwelt. Weiter gibt es Blütenfarben zu entdecken und das Spannungsfeld, in dem sie zueinander stehen. Auf der anderen Seite gibt es auch Pflanzen, die einander brauchen zum Leben und so in sozialen Verhältnissen zueinander stehen – so wie auch Völker, Nationen und Religionen zusammenstehen sollten.

In der Pflanzenwelt sind damit vergleichbar die Lebensräume, die sich vereinen und miteinander zusammenspielen. Dass zu so einer Familie des sozialen Zusammenlebens auch viel Mut gehört, will die Ausstellung mit ihren originellen Ideen zeigen und Inspirationen geben. Völker, Nationen und Religionen gibt es in der Blumenwelt nicht: Blumen sind Symbole der Zusammenkunft für Frieden, Gleichheit und sie sind frei von allen Vorurteilen.