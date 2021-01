Eine Fliegerlegende feiert 100. Geburtstag

Rudolf Flintrop aus Friedrichshafen hat am 6. Januar seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das Ehrenmitglied des Luftsportclubs Friedrichshafen geht schon seit Jahrzehnten immer wieder in die Luft. „Lebensfreude, Humor und die Fliegerei“ halten den Fliegerpionier nach eigener Aussage fit.

Zur Fliegerei kam er laut Luftsportclub Friedrichshafen bereits mit 14 Jahren als Segelflugschüler in Friedrichshafen. Eine Faszination, die ihn seitdem sein ganzes Leben lang begleitet. Im Krieg flog er Versorgungsflüge, anschließend war „Rudi„, wie ihn seine Fliegerkameraden nennen, bis ins hohe Alter als Fluglehrer tätig und gab sein Wissen anderen Interessierten weiter. Auch heute noch ist der begeisterte Pilot an Wochenenden bei schönem Wetter und Segelflugbetrieb am Flugplatz zu finden. Selbst wenn er mittlerweile keine gültige Lizenz mehr besitzt, nutzt er passende Gelegenheiten, um einen Platz in dem doppelsitzigen Schulungssegelflugzeug zu ergattern. Ansonsten sorgt er mit seinen aufregenden Geschichten über die Fliegerei von damals für viel gute Laune am Startplatz. Denn erzählen kann der Flugpionier viel aus seinen 100 Lebensjahren. Schließlich kann der begeisterte Flieger auf über 8000 Starts und 4000 Flugstunden auf diversen Motor- und Segelflugzeugen zurückblicken. Außerdem besitzt er das Leistungsabzeichen „Gold-C mit Diamanten“.

Auch der Häfler Luftsportclub verdankt dem Flugenthusiasten sehr viel. Das Gründungsmitglied des Vereins erwirkte 1953 die Starterlaubnis in Friedrichshafen für die Privatfliegerei. Heute hat der LSC 300 Mitglieder und eine große Flotte aus Segel-, Motor- und Ultraleichtflugzeugen in Betrieb. In den Jahren entwickelte sich die Bahn vom Segelflugplatz hin zum internationalen Verkehrsflughafen. Auch ein nostalgisches Segelflugzeug, das der begeisterte Flieger damals mit seinen Kameraden gebaut hatte, ist heute noch in Betrieb – der Doppelraab.

„Fliegen ist das schönste, das es im Leben für mich gibt“, schwärmt Flintrop. „Die schönste Art davon ist das Segelfliegen. Das hält mich jung.“