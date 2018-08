„The Rhythm Section“ spielt in der Reihe „Jazz am Donnerstag“ am 30. August ab 20.30 Uhr in der Foodbar Amicus, Fallenbrunnen 17. Der Eintritt ist frei. In Markdorf aus der Big Band der dortigen Musikschule entstanden, wollen Ayu Requena Fuentes (Piano), Haiko Ramsauer (Bass) und Jonas Höll (Schlagzeug) nun zeigen, dass Jazz kein alter Hut sein muss. Zu hören sind Eigenkompositionen und Stücke von Zeitgenossen und Jazz-Legenden.