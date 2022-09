Eine Bodensee Quer mit Pfeffer

Flaute war für die 66 Boote beim Start vor dem Yacht Club Langenargen (YCL) kein Thema. Im Gegenteil, selbst der Sieger der Rennziegen, Sammy Smits mit seiner „Green Horney“ bei den Katamaranen, zögerte nicht, auf dem Rückweg mal alle Segel zu bergen. „Wir sind aber immer noch sechs bis sieben Knoten gefahren, alleine durch den Mast“, sagte der Segler und Werftbesitzer aus Arbon bei der Siegerehrung im Clubhaus des YCL.

Technische Probleme bei „Paulchen“

Mit einer soliden Grundbasis von Windstärke drei bis hin zu sieben am Rand einer Gewitterfront auf dem Rückweg von Langenargen in die Rorschacher Bucht und wieder retour machte die Wettfahrt für alle Teilnehmer schnell und damit kurz. Schon nach 1:33 Stunden erreichte Smits die Ziellinie vor Langenargen, gefolgt von seinem Arboner Kollegen Albert Schiess mit dem Katamaran „Holy Smoke“ eine Minute später.

Nicht ganz so glimpflich lief es für Dominic Stahl auf seinem Zweirumpfboot „Paulchen“ vom Württembergischen Yacht-Club: „Wir hatten ein technisches Problem und deswegen hat es uns seitlich aufs Wasser gelegt.“ Um den Katamaran wieder aufzurichten, brauchte es die Hilfe des motorisierten Begleitbootes. „Dadurch war die Regatta für uns beendet“, erklärte Stahl. Aber außer einem unfreiwilligen Bad im See ist der Mannschaft nichts passiert. „Im Gegenteil, das Wasser war schön warm, wärmer als die Luft“, sagte Stahl lachend danach.

Den Verklicker vom Mast geholt

Auch der Einrumpf-Racer „Wild Lady“ vom YCL hatte zu kämpfen und brach die Regatta ab. Ein Besatzungsmitglied erzählte Wettfahrtleiter Ralf Strobl, dass sie auf der „Wild Lady“ 31 Knoten Wind gemessen hatten, mit über 20 Knoten Fahrt: „Dann seien Latten im Großsegel gebrochen und sie haben mit dem Material zu kämpfen gehabt. Um nicht noch mehr kaputt zu machen, seien sie vom Wind abgelaufen und konnten somit das Rennen nicht beenden“, sagte Strobl.

Einen ebenfalls spannenden Augenblick hatten die Langenargener Sieger der Yardstick Gruppe 2 auf der „Shamrock“. „Das war eine ganz heiße Sache“, meinte Steuermann und Eigner Reinhard Frey, der unterwegs einem anderen Schiff den Verklicker vom Mast holte. „Ja, da schlägt das Herz schon schneller in solch einem Moment“, lautete sein Kommentar. Frey hatte unter anderen den Präsidenten des YLA, Peter Roos, im Team.

Besonderer Applaus bei der Siegerehrung

Wind und Wellen waren vor allem für die „Old Ladies“ wie den Zweitonner „Shamrock“ mit Baujahr 1972 und die 53 Jahre alte „Escapade“ vom YCL von Vorteil. Frey erklärt es so: „Wir haben mit zwölf Tonnen viel Gewicht und bei viel Wellen haben wir einen Vorteil, weil das Schiff einfach durch die Wellen durchgeht.“ Nicht ganz so viel bringt die „Escapade“ mit 5,2 Tonnen auf die Waage, aber es reichte aus für den Sieg in der Yardstick Gruppe 3. Sie bekam bei der Siegerehrung einen besonderen Applaus, denn mit der 18-jährigen Annika Paust am Steuer war nicht nur Frauenpower angesagt, sondern auch aktiver Nachwuchs bei der Quer am Start: „Ich habe mich spontan entschlossen, dabei zu sein. Und ich habe gesagt, egal was für ein Wetter ist, Hauptsache wir haben Wind, denn dann läuft unser Boot am besten. Fünf Tonnen kriegt man nicht so schnell bewegt.“ Natürlich war Vater Jochen Paust mit an Bord und hat seine Tochter mental unterstützt.

In der Yardstickgruppe 1 machte der Schweizer Patrick Maurer vom Yacht-Club Romanshorn mit „Fettes Boot“, eine JS Formel 20, in 1:52 Stunden das Rennen. Präsident Roos kann mit den 66 Meldungen zur Quer zufrieden sein und bestätigt: „Wir alle haben dieses Jahr bei Regatten das Problem, Teilnehmer zu kriegen. Deshalb war es uns wichtig, die Quer dieses Jahr zu übernehmen.“ Die gute Stimmung bei der Siegerehrung danach gab ihm recht. Im nächsten Jahr wird die 17. Internationale Bodensee Quer dann wieder turnusgemäß im Wechsel vom Segelclub Riedli Goldach in umgekehrter Richtung ausgerichtet und stattfinden. Das steht jetzt schon fest. Für Roos und den Club hat die Quer eine besondere Bedeutung: „Wir wollen dieses Format: ambitioniertes, sportliches Segeln, aber ohne Carbon und Materialschlacht als Breitensport fördern. Deshalb ist sie uns so wichtig.“

Zur Siegerehrung stand auch schon fest, dass am kommenden Wochenende trotz Minimalanzahl von 25 Meldungen die Marathonregatta The Race mit 70 Meilen rund um den Bodensee stattfinden wird. „ Wir halten an The Race fest. Sie ist natürlich die Champions League am See und ich glaube wir brauchen beides: eine Quer und The Race“, so Roos.