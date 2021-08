Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war eine besondere Abschlusskonferenz am Ende eines ebenfalls besonderen Schuljahres, das für Schüler und Lehrer aufgrund des Fernunterrichts gleichermaßen herausfordernd war. Um so schöner, dass Schulleiter Christoph Felder drei verdiente Lehrkräfte im Kreise des Kollegiums verabschieden konnte. Als Geschenk erhielten die künftigen Ruheständler Karikaturen von Sara Hamzehei, einer ehemaligen Schülerin am KMG.

Im Jahr 2009 wechselte Esther Meuth-Binder vom Graf-Zeppelin-Gymnasium ans KMG und unterrichtete dort fortan die Fächer Englisch und Musik. Ihr Engagement reichte dabei weit über den Unterricht hinaus. Mit Herzblut leitete sie den Schulchor und war gemeinsam mit ihren Schülern oft einer der „gefeierten Stars“ der traditionellen Schulkonzerte „Nicht nur zum Advent“. Unvergessen sind die von ihr organisierten Seebühnen-Besuche für Schüler, Eltern und Lehrer.

Mit Eva Holm verlässt eine Kollegin die Schule, die den Lehrberuf erst später für sich entdeckte. Seit 2006 unterrichtete sie am KMG die Fächer Deutsch, Französisch und Ethik. Wie eine Quer- oder Späteinsteigerin wirkte die Lehrerin aber nie. Mit ihrer empathischen Art, die Schüler zu erreichen, konnte sie so manches Problem lösen, das womöglich sonst im Verborgenen geblieben wäre. „Beherzt im doppelten Sinne: einfühlsam und bereit, zur Tat zu schreiten“, das beschreibe ihr Wirken am KMG am besten laut Felder. So passte es auch gut zu ihr, dass sie sich über Jahre hinweg bereit erklärte, das Fach Ethik in der Unterstufe zu unterrichten. Ein Fach, das lange fast sträflich vernachlässigt wurde und ohne konkreten Bildungsplan auskommen musste. Aber auch diese Herausforderung habe sie elegant gemeistert.

Sage und schreibe 38 Jahre unterrichtete Martin Schmollinger (Mathematik, Geographie) am Karl-Maybach-Gymnasium. Beeindruckend ist die Dauer, noch beindruckender ist, was er in dieser Zeit zu leisten vermochte: Neben seiner Lehrtätigkeit am KMG war er unter anderem einige Jahre Mathematik-Dozent an der BA Ravensburg, Fachberater für Unterrichtsentwicklung und Schulentwickler. Fragt man Schüler, so sind es vor allem zwei Dinge, die den beliebten „Vollblutlehrer“ auszeichneten: Sein stets bestens vorbereiteter Matheunterricht und sein großes Herz für Schüler.