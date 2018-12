Eine besinnliche Einstimmung auf Weihnachten

Traditionen sind etwas Schönes, gerade in der Vorweihnachtszeit. Diese Einstellung wird auch im Stadtorchester Friedrichshafen gepflegt. Besinnliche Weisen und eine musikalische Einstimmung aufs Weihnachtsfest erwarten die Besucher, die am Samstag, 15. Dezember, zum „Benefizkonzert im Advent“ in die Nikolauskirche kommen. Der Erlös kommt der „Kinderstiftung Bodensee“ zugute.

„Vierter Takt nach F. Geht bei dem Decrescendo bitte ganz runter. Alles nochmal von Anfang an.“ Entspannte und dennoch konzentrierte Atmosphäre beim Probenabend in der Musikschule Friedrichshafen. Auch bei Musikdirektor Pietro Sarno. „Wir freuen uns alle auf die besondere spirituelle Atmosphäre in der Kirche und einen schönen und abwechslungsreichen Konzertabend“, sagt der Stadtorchesterleiter. Insgesamt sind 50 Musikerinnen und Musiker beteiligt.

Spiel der kleinen Gruppen

Besonderes Schmankerl im Programmablauf: Nur drei Stücke werden vom großen Orchester gespielt, zum Einsatz kommen überwiegend verschiedene kleinere Gruppen wie das Flöten- oder Saxofonensemble oder Blechbläser als Quintett, Sextett oder in größerer Formation. Unter anderem kommen das Adagio aus der Serenade in Es-Dur von Mozart, der Tanz der Rohrflöten aus der Nussknackersuite von Tschaikovski, das Abendlied zu Gott von Haydn und bekannte Adventsweisen wie „I’ll be home for Christmas“ oder „Amazing Grace“ zur Aufführung. Bereichert wird das Konzert auch durch Organist Nikolai Gersak – er spielt „Wachet auf ruft uns die Stimme“, von Johann Sebastian Bach und eine Paraphrase über „Tochter Zion“ von Alexandre Guilmant. Ein gemeinsam gespieltes „Macht hoch die Tür“ wird zum Abschluss des Konzerts erklingen.

Wunderschöne Klänge zu Gehör zu bringen sind aber nur ein Aspekt des Adventskonzerts des Häfler Stadtorchesters. Eine genauso wichtige Aufgabe sieht man darin, lokale Hilfsorganisationen zu unterstützen – sehr zur Freude von Maren Dronia von der Kinderstiftung Bodensee. „Armut hat viele Gesichter“, sagt sie.

„Auch im reichen Bodenseekreis gibt es viele Kinder, denen es am Nötigsten mangelt – nicht nur in materieller Hinsicht, sondern auch im Bereich von Zuwendung, der Bildung und der Teilhabe an aktivierenden außerschulischen Förder- und Freizeitaktivitäten.“ Vor sieben Jahren wurde die Kinderstiftung Bodensee von der Caritas Bodensee-Oberschwaben und dem Caritasverband für das Dekanat Linzgau gegründet.

Mittlerweile ist daraus ein nicht mehr wegzudenkendes Hilfenetzwerk entstanden, in dem rund 130 Ehrenamtliche mitwirken und dazu beitragen, Kindern aus armen und benachteiligten Familienverhältnissen in Notsituationen zu helfen und in ihrer Bildung und Entwicklung zu fördern.

Zu den größten Projekten der Kinderstiftung zählen das Vorlese-Netzwerk, das bei Kindern nicht nur die Sprache fördern, sondern auch die Lust am Lesen wecken soll, nicht zuletzt auch zahlreiche Theater-, Sport- und Musikangebote.