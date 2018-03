Eine Benefizmatinée für die Orgel

Eine faszinierende Mischung aus Spannung und Ruhe liegt am Mittwochnachmittag in der kalten Schlosskirche. Doch eigentlich spürt man die Kälte gar nicht. Vorerst. Zwölf Sängerinnen und Sänger, ein junger Mann am Schlagzeug und ein quicklebendiger Sven Hanagarth stehen im Altarraum zwischen Altar und Pauken. Der Raum ist vorbereitet für die abendliche Probe der Kantorei für das Passionskonzert am Karfreitag, doch jetzt erklingen österliche Gesänge.

Die Jugendlichen proben an diesem Nachmittag für die Benefizmatinee, die sie am Ostermontagmorgen zugunsten der Orgelrenovierung veranstalten. Das Besondere: Hier singt nicht ein bestimmter Jugendchor, sondern es sind junge Männer und Frauen, die seit jeher die Lust am A-cappella-Singen umtreibt. Sie kennen sich vom Jugendchor an der Schlosskirche oder von der Schule, sind Mitglied des aktuellen Musik-Leistungskurses am Graf-Zeppelin-Gymnasium oder (Ex-)Mitglieder des Gemischten Chores am GZG oder Leistungskurses Musik am Karl-Maybach-Gymnasium, oder sie kennen sich von Jugend musiziert – „eine coole Kombination“, sagt Sven Hanagarth. Unter seiner Leitung haben sie einen Projekt-Kammerchor gebildet, der leider kaum länger bestehen wird, da einige schon beim Studium sind, andere in den Startlöchern stehen. Sven Hanagarth hat das Abitur in der Tasche und steht kurz vor der Aufnahmeprüfung: Er will Kirchenmusiker werden.

Drahtig eilt er bei der Generalprobe zwischen Keyboard, Dirigentenpult, Orgel und Technik hin und her, singt Tenor-Soli. Keine Spur von Hektik, umso mehr Begeisterung für die Musik. Er hat Erfahrung. Als GZG-Schüler hatte er für den erkrankten Musiklehrer die Chorleitung übernommen, ein Gleichaltriger unter den anderen. Seine natürliche Autorität überzeugt. Er kann in wenigen Worten zeigen, worauf es ihm ankommt. Seine Kritik trifft genau den Punkt, wird anstandslos akzeptiert. Einfach großartig, was junge Erwachsene hier auf die Beine stellen.

Technisch wird viel gefordert

Nach intensiven Aufwärm- und Einsingübungen folgt das übliche Vorgehen. Bei Takt soundso wird eingesetzt, korrigiert: „Es darf noch mehr Dynamik sein.“ Dann das Lob: „Das war um Klassen besser. Leute, es hat sich wirklich gelohnt, was wir kürzlich daran gearbeitet haben.“ Sven lächelt, fordert, holt noch mehr heraus.

Hanagarth hat zeitgenössische geistliche Vokalmusik von Michael Engelhardt, James Stephens und Morten Lauridsen ausgewählt, Stücke von „Ubi caritas“ bis „Nearer my God to Thee“, die ihm und den anderen Spaß machen. Moderne Musik, nicht atonal, gut anzuhören. Technisch wird viel gefordert. Die zwölf Sänger singen sechs- bis zehnstimmig, da muss jede Stimme sitzen, trotz der Kälte. Die Probe zeigt’s: Sie können es.

Das Schlagzeug übernimmt den Rhythmus, die Kontrabassistin ist an diesem Mittag nicht dabei. Ohne ein Zeichen der Ermüdung vergehen zwei Stunden. Für die Orgelstücke von Leon Boëllmann und Max Reger, die Hanagarth einfügt, reicht es jetzt nicht mehr. Am Montag darf man sich überraschen lassen von einem Konzert, das absolut ungewöhnlich ist.