Eine aktive Bürgerbeteiligung zahlt sich aus

Eine aktive Bürgerbeteiligung kann sich lohnen – und das sogar ganz konkret. Das hat sich bei der jüngsten Sitzung der „Fischbacher Runde“ im Gemeindezentrum St. Magnus gezeigt.

Weil nämlich Angelika und Andreas Thalhammer im Online-Bürgerportal „Sag’s doch“ angeregt haben, den Spielplatz in der Linzgaustraße um einen zusätzlichen Kletterturm zu erweitern, soll dieser nun auch Realität werden. Beteiligt an der Entscheidungsfindung war aber nicht nur das Erwachsenengremium, sondern auch Lukas, der vierjährige Sohn der Ideengeber.

Alexandra Eberhard von der städtischen Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement und Tatjana Bersch von der Abteilung Sport und Vereine stellten drei mögliche Varianten vor, die bereits an unterschiedlichen städtischen Spielplätzen zum Einsatz kommen. Zur Auswahl standen ein Kletterturm aus Metall für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, wie er etwa in der Moltkestraße realisiert ist. Variante zwei wäre ein Turm aus Holz und Metall wie am Spielplatz an der Schwabstraße, der eher für kleinere Kinder geeignet ist. Als weitere Alternative käme ein großflächigerer Holzturm in Frage, so wie er auch am Spielplatz an der Östlichen Uferstraße steht.

Einig war man sich darüber, dass die erste Variante ungeeignet sei und – wie es eine Wortmeldung formulierte – eher dazu geeignet wäre, „zum Kunstwerk ernannt zu werden“. Der Holzturm wiederum traf auf allgemeine Zustimmung. Allerdings seien die Klettersprossen zu weit auseinander, sodass kleinere Kinder nicht damit zurechtkämen, argumentierte Angelika Thalhammer – und traf damit auch auf die Zustimmung des kleinen Lukas.

Unter der Moderation von Alexandra Eberhard einigte man sich schließlich darauf, den Holzturm nur dann zu favorisieren, wenn er auch mit engmaschigeren Klettersprossen zu bekommen sei. Ansonsten solle die Holz-/Metallvariante den Zuschlag bekommen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde Bertram Heimgärtner aus der Fischbacher Runde verabschiedet. Leitungsteamvorsitzender Dietmar Nützenadel dankte dem scheidenden Mitglied für sein langjähriges Engagement. Herzlich begrüßt wurde Michael Bercher. Er stellt sich als neues Mitglied der Fischbacher Runde zur Verfügung.

Mit Interesse wartet man in Fischbach auf die Online-Umfrage für die Gestaltung der Ortsdurchfahrt Fischbach/B31alt. Ein öffentliches Portal der Stadt soll demnach ab dem 24. Juni für fünf Wochen aktiv geschaltet werden. Dietmar Nützenadel hofft auf eine rege Beteiligung insbesondere der Fischbacher Bürger. „Auch die Bereiche um die Spaltensteiner Straße und die Dornierstraße sollten in die Überlegungen miteinfließen“, so seine Anregung. „Nicht, dass diese Straßen zu gnadenlosen Ausweichstrecken werden“, befürchtet er. Die Auswertung der Umfrage soll dann beim nächsten Treffen der Fischbacher Runde im September vorgestellt werden.

Am 18. Juli wird um 17 Uhr zur Besichtigung der fertiggestellten Abgasanlage im MTU-Werk 2 eingeladen. Der konkrete Ablauf des Termins soll noch im Fischbacher Ortsblättle veröffentlicht werden. Maximal sind 40 Teilnehmer möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich.