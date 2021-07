Eindringling klaut Laptop

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt derzeit wegen eines Raubdelikts, das sich am späten Mittwochabend in einem Wohnhaus in der Bismarckstraße in Friedrichshafen ereignet haben soll. Ein Unbekannter hatte den Angaben des 53-jährigen Opfers zufolge zunächst die Zimmertür aufgebrochen. Daraufhin attackierte der Mann den 53-jährigen Bewohner mit Schlägen und entwendete dessen Laptop, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.