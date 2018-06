Eindeutiges Votum für die Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen

Die Schulkommission der Graf-Soden-Realschule hat am Montagabend eine eindeutige Entscheidung für die Gemeinschaftsschule getroffen. Die Schule will mit dem Engagement der Eltern und Lehrer den neuen Weg mit viel Energie einschlagen. Und der könnte schließlich auch zu einem von immerhin 81 Prozent der befragten Häfler Eltern gewünschten G9-Abitur führen.

Laut Verwaltungsvorlage der nichtöffentlichen Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses (KSA), die gestern öffentlich bekannt wurde, schlägt die Stadtverwaltung als Standort für nur eine Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen jedoch das Schulzentrum Schreienesch vor. „Wir wollen erst einmal mit einer Gemeinschaftsschule beginnen und dann schauen, wie sie sich entwickelt und wie sie angenommen wird“, sagte dazu gestern Bürgermeister Peter Hauswald.

Er kann sich im folgenden Jahr eine Gemeinschaftsschule mit Graf-Soden vorstellen, betont aber immer wieder, dass heute der KSA und in letzter Instanz der Gemeinderat am kommenden Montag, 13. Mai, die Entscheidungen treffen würden.

Auch der Gutachter Wolf Krämer-Mandeau habe in seinem Gutachten, der Auswertung der Elternbefragung, zunächst nur einen Standort empfohlen, sagt Hauswald, dessen Mitarbeiter bereits im vergangenen Jahr bei der ersten Strukturplanung der Schulentwicklung Schreienesch und Fischbach als Standorte für Gemeinschaftsschulen vorgeschlagen und Graf-Soden für die Zukunft in Betracht gezogen hatten.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

In Fischbach hingegen ist die Stimmung nach einem recht sonnigen Wochenende mit Frühschoppen und vielen guten Gesprächen derweil am Tiefpunkt angelangt, ohne, dass dort die Hoffnung aufgegeben würde. Christine Waggershauser fasst zusammen: „im Grunde ist doch alles geschwätzt“, zumindest würden so viele Kollegen denken. Dabei seien die Gespräche vor allem mit den Ratsmitgliedern aller Fraktionen am Sonntag so gut gewesen. Man habe erneut Argumente austauschen können und einen guten Eindruck gehabt. „Wenn man startet, sollte man doch an einem Standort starten, der akzeptiert wird“, sagt sie und zeigt eine Statistik, aus der hervorgeht, zu welchen Schulen die abgehenden Schüler in Fischbach gehen.

Vier wollen zur Realschule Markdorf, 14 zur Realschule Ailingen, 20 zur Realschule St. Elisabeth, drei zur Graf-Soden-Realschule, zwei zur Bodensee-Schule und fünf zur Ludwig-Dürr-Schule. Wegen der Unsicherheit, was dort künftig passiere, würden die jetzt zu viert nach Markdorf und einer nach Meersburg gehen. Für Christine Waggershauser sind das 46 potentielle Gemeinschaftsschüler aus Fischbach für die Fischbacher Schule. Dazu kämen unter Umständen noch Schüler aus Kluftern, Immenstaad und der Häfler Innenstadt, die verkehrstechnisch besser nach Fischbach kämen, als sonst wo hin. Nach wie vor misst die Fischbacher Schulleiterin der Bewertungsmatrix der Schulen keine große Bedeutung zu. Damit hat die Stadt die Standorte nach objektiven Kriterien bewerten wollen.