Ein unbekannter Täter hat versucht sich zwischen Freitag, 21. Dezember, und Montag, 7. Januar, gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Ailinger Straße zu verschaffen. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, eine Tür aufzuhebeln. Bei dem Einbruchsversuch muss sich der Täter verletzt haben. Der Schaden an der Tür konnte laut Polizeibericht bislang nicht beziffert werden.